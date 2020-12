Cuál es el alimento clave para mejorar la salud intestinal y evitar la hinchazón, según los expertos en medicina

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En los últimos meses las tendencias de salud y nutrición, no se cansan de hablar sobre la importancia de cuidar el microbioma intestinal. También conocida como flora intestinal es el término que se refiere al conjunto de bacterias que viven en el intestino y que son la responsables de que el tracto gastrointestinal funcione de manera óptima, no en vano es uno de los aspectos más determinantes en la buena salud.

No existen dudas la ciencia ha confirmado a través de diferentes estudios y trabajos de investigación, la estrecha relación que existe entre un buen funcionamiento intestinal y el estado de salud general. De hecho desde hace muchos años diversos especialistas han nombrado al intestino “el segundo cerebro” y es por ello que la compleja comunidad bacteriana que lo conforma influye de manera drástica en nuestro bienestar general. De tal modo que podemos asegurar que la función del sistema digestivo, va mucho más allá de simplemente “procesar la comida”; puede ser un tratamiento eficaz para tratar diversas enfermedades mentales y del sistema inmunológico.

De tal modo que hoy sabemos de manera certera todo lo que un intestino sano puede hacer por nuestra salud. Es un aspecto de salud que resulta clave en la prevención de enfermedades, elimina los procesos inflamatorios, nutre y embellece la piel y es esencial en el estado de ánimo.

La ciencia no deja de sorprendernos y recientemente los investigadores han encontrado una manera increíblemente deliciosa de mejorar la salud del microbioma intestinal: comer aguacate todos los días, es el mejor aliado para fortalecer el intestino. Dicha información encuentra sustento en un nuevo estudio publicado en el Journal of Nutrition, en el cual se encontró que los microbiomas de las personas que consumen aguacate a diario tienen más microbios útiles para la digestión que quienes no suelen consumir aguacate como parte de su dieta habitual. Sin lugar a dudas esta es una de las grandes razones, por las cuales los aguacates se encuentran en la indiscutible lista de los super-alimentos más saludables del planeta.

El estudio examinó a 163 adultos de entre 25 y 45 años con un IMC que los coloca en la categoría de sobrepeso u obesidad. Los participantes del estudio fueron divididos en dos grupos y a cada uno se les proporcionó una comida al día: En el primer grupo se integró aguacate en su comida diaria y al otro no. Al final del estudio que tuvo una duración de 12 semanas, el grupo de candidatos que consumió aguacate en una de sus comidas del día; tenía más microbios benéficos para la salud intestinal, ya que son necesarios para descomponer la fibra y crear metabolitos.

No resulta sorprendente saber que comer aguacate diario, es una de las mejores adiciones en toda alimentación saludable. A modo general los aguacates son un tesoro nutricional, que se relaciona con grandes beneficios para la salud digestiva, cardiovascular, cognitiva y son maravillosos para bajar de peso. Son increíblemente nutritivos, llama de manera especial la atención su contenido en vitamina C, B5, B6, E y K, a la vez son muy ricos en folatos, minerales como el magnesio, manganeso, hierro, zinc y fósforo. También no podemos dejar de mencionar su extraordinario aporte en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios.

Lo cierto es que los aguacates son muy ricos en fibra y grasas saludables, que ayudan a mantener la salud intestinal al alimentar la microbiota. Además, debido a su composición son un agente clave para promover una buena digestión y aprovechamiento de la fibra. Por otra parte resultó muy relevante, un hallazgo adicional del consumo de aguacate: sus beneficios para promover el adelgazamiento. Se reportó que los organismos de los participantes absorbieran menos grasa de los alimentos. Además según información publicada en la revista Current Nutrition Reports, las comidas con aguacate se asocian con un aumento en la producción de ácidos grasos de cadena corta, lo que puede ayudar a mantener el equilibrio del sistema inmunológico, regular el apetito, el azúcar en la sangre y disminuir el riesgo de padecer diversas enfermedades cardíacas.

En los últimos meses nos han llovido todo tipo de recomendaciones nutricionales para promover la salud y sin lugar a dudas el aguacate ha sido uno de los alimentos que se llevan la corona. Su rica composición e inigualable textura mantecosa, aporta nutrición a otro nivel e inmensa versatilidad en la dieta. Lo mejor de todo es que ahora tienes una razón más, para consumirlo y disfrutarlo todos los días.