El extraño mal que aqueja a la hija de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo

Hace algunas semanas, Ana Paula, una de las hijas de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo, reveló en redes sociales que se ausentaría por un tiempo para tratar un asunto de salud que afortunadamente no fue de gravedad; sin embargo, ahora es su hermana Alejandra quien dio a conocer que en días pasados sufrió un gran susto bajo estas mismas circunstancias.

A través de su canal de Youtube, la joven reveló que durante varias madrugadas sintió fuertes dolores abdominales y algunos síntomas de coronavirus, por lo que tuvo que ser llevada a urgencias para que le practicaran la prueba y le realizaran más estudios hasta tratar de dar con el diagnóstico final, lo cual por desgracia no se logró.

“Una noche me levanté y de la nada empecé a sentir un dolor horrible en la espalda y el estómago, de no poderme mover. Me quedé hecha bolita y no pude dormir, pero en la mañana ya me sentía bien. Al otro día pasó igual y me llevaron al hospital yo estaba muy espantada, pensaba lo peor. No tengo nada diagnosticado”, dijo Alejandra.

Para finalizar, la chica señaló que se siente más tranquila sabiendo que no tiene covid; sin embargo, no comprende por qué le vinieron sus malestares de la nada. Asimismo, aseguró que ya no ha vuelto a sentir dolores y que por fortuna ya pudo retomar su vida normal y continuar con el videoblog con su hermana.

