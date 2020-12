Con plan para cheques de estímulo $2,000, Trump deja en ridículo a su propio secretario del Tesoro, Steven Mnuchin

A poco para la Navidad, el presidente saliente Donald Trump no solo boicoteó el acuerdo bipartidista para cheques de estímulo y las posibilidades de que finalmente se transfiera cuanto antes dinero a millones de estadounidenses afectados por la pandemia, sino que dejó en ridículo a su propio secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin.

Mientras en la cuenta de Twitter la tarde de ayer Trump tildaba en un video de “ridículamente bajos” e insuficientes los $600 acordados como pago mínimo por estadounidense en el nuevo paquete, Mnuchin celebraba el acuerdo que alcanzaron ambas delegaciones un día antes.

“Estoy complacido que el Congreso haya pasado con abrumador apoyo bipartidista las bases para alivio económico adicional para los trabajadores estadounidenses, familias y negocios”, indica Mnuchin en un comunicado compartido ayer en Twitter.

I am pleased that Congress has passed on an overwhelming bipartisan basis additional critical economic relief for American workers, families and businesses. https://t.co/CxeU4YWntz

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 22, 2020