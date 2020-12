Pelosi y otros líderes demócratas acogen oferta de Trump para cheques de estímulo de $2,000 en lugar de $600

Los principales líderes demócratas en el Congreso d e Estados Unidos acogieron con agrado la propuesta lanzada este martes por el presidente saliente Donald Trump para otorgar cheques de estímulo de $2,000 mínimos en lugar de una transferencia base de $600 como se aprobó este lunes en Washington.

Nancy Pelosi, portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, tuiteó en su cuenta: “Los republicanos repetidamente se han negado a decir qué cantidad quiere el presidente para cheques directos. Al final, el presidente acordó $2,000— los demócratas están listos para llevar esto al pleno esta semana con unanimidad. ¡Vamos a hacerlo!”.

Republicans repeatedly refused to say what amount the President wanted for direct checks. At last, the President has agreed to $2,000 — Democrats are ready to bring this to the Floor this week by unanimous consent. Let’s do it! https://t.co/Th4sztrpLV — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 23, 2020

En la misma línea, se expresó el portavoz de la minoría demócrata en el Senado, Chuch Schumer.

“Nosotros hemos pasado meses tratando de asegurar cheques de $2,000, pero los republicanos nos bloquearon. Trump necesita firmar la ley para ayudar a la gente y mantener el Gobierno abierto, y nosotros estamos felices de poder pasar más ayuda a los estadounidenses en necesidad”, indicó el senador por Nueva York también por Twitter.

La representante de Nueva York, Alexandria Ocasio- Cortez, dijo por la misma red que ella tiene la legislación escrita y lista para que sea aprobada.

I’m in. Whaddya say, Mitch? Let’s not get bogged down with ideological offsets and unrelated items and just DO THIS! The American people deserve it. @senatemajldr https://t.co/L1b5rUkc7h — Chuck Schumer (@SenSchumer) December 23, 2020

Mientras que el senador Bernie Sanders, quien ha sido muy vocal por las pasadas semanas para presionar por un cheque mínimo de $1,200, también le dio el visto bueno a la oferta de Trump no sin antes emplazar también al líder de la mayoría republicana en el Senado.

That's great! I first introduced a bill to provide a $2,000 direct payment with @SenKamalaHarris & @EdMarkey 7 months ago. Now, Mr. President, get Mitch McConnell and your Republican friends to stop opposing it and we can provide working class Americans with $2,000. Let's do it. https://t.co/fKvqBsqM0k — Bernie Sanders (@BernieSanders) December 23, 2020

“Esto es estupendo. Yo introduje primero la ley para proveer con pagos directos de $2,000 con la senadora @SenKamalaHarris & @EdMarkey hace 7 meses. Ahora, Sr. Presidente, haga que Mitch McConnell y sus amigos republicanos dejen de oponerse a eso y podremos proveeer a los estadounidenses de la clase trabajadora con cheques de $2,000. ¡Vamos a hacerlo!”, lee el tuit.

Cuando a la nueva legislación de rescate económico le faltaba solo la firma de Trump para su entrada en vigor, el republicano decidió poner objeción al acuerdo.

Mediante un video en Twitter, el mandatario tildó de “desgracia” el acuerdo bipartidista de $900,000 millones de dólares aprobado esta semana junto a la ley de gastos para mantener abierto el Gobierno federal.

“Le estoy pidiendo al Congreso enmendar la ley e incrementar la ridícula cifra de $600 a $2,000, o $4,000 por pareja; también pido al Congreso que se deshaga de los puntos innecesarios y de despilfarro de este proyecto”, indica el presidente en la grabación.

El informe de CNBC, que señala a una ayudante sénior de la delegación, anticipa que los demócratas, quienes tienen mayoría en la Cámara, se proponen aprobar una medida a esos fines este jueves de Noche Buena. Mientras que el representante demócrata Steny Hoyer indicó en un tuit que la votación podría darse esta semana, pero no especificó día.

No está claro, sin embargo, el rumbo que tomaría el cambio en la ley en el Senado.