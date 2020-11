Sony promete que la consola PS5 estará disponible para final de año después de registrar una demanda “sin precedentes”

Sony confirmó el miércoles que tendrá más consolas PlayStation 5 (PS5) disponibles en los comercios durante esta temporada de fiestas después que la compañía la llamó “el mayor lanzamiento de la historia”.

A través de un tweet la compañía aseguró que la demanda del PS5 “no tenía precedentes” asegurando que el inventario de los productos llegará antes de que finalice el año.

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year – please stay in touch with your local retailers.

— PlayStation (@PlayStation) November 25, 2020