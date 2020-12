Con entallado modelito, Jailyne Ojeda desea una feliz Navidad y Año Nuevo a sus fans

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Jailyne Ojeda es sin duda una de las chicas consentidas de Instagram que mantiene a propios y extraños pegados a las pantallas de sus dispositivos móviles en espera de alguna nueva sexy publicación.

En esta oportunidad, la modelo mexicana aprovechó para compartir un video junto a su familia, en el que aparece con un entallado modelito color nude, para desearles una feliz Navidad y Año nuevo a sus millones de admiradores.

“Happy Holidays everyone! Enjoy Christmas and New Years with your family 🙏🏻❤️”, fueron las palabras que dejó en el clip.

Cabe señalar que, al parecer, esos leggings son los mismos que lució previamente en una divertidas publicaciones donde estuvo acompañada por el rapero Tyga, quien fue pareja de Kylie Jenner.

