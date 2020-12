¿Cuál es el pronóstico del clima para esta navidad en Nueva York?

Vientos fuertes y lluvia protagonizarán la jornada hoy y mañana en NYC y sus alrededores, generando más razones para quedarse en casa en esta navidad pandémica.

Hoy el día será mayormente nublado y se esperan precipitaciones (60%) a partir de las 4 p.m., que darían paso a tormentas eléctricas hacia las 11 p.m. La temperatura rondará los 55F (12C), con sensación térmica menor, de 46F (7C).

Mañana amanecerá lluvioso y se esperan ráfagas de 39 mph. Hacia la tarde no pronostican precipitaciones, pero el cielo seguirá nublado y la sensación térmica alrededor de 45F.

La noche del viernes se perfila muy fría, aunque sin lluvia: vientos de 23 mph, temperatura de 25F (-4C) con sensación de 8F (-14C).

El fin de semana se asoma soleado, pero frío. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del NWS NY.

A High Wind Warning is in effect for Long Island, NYC, Hudson, Southern Westchester, Southern Fairfield, Southern New Haven, Middlesex and New London from Thursday evening through Friday morning. Take a look at our other hazards and impacts. pic.twitter.com/S2Vsv8KuXh

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) December 24, 2020