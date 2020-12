En la Gran Manzana familias hispanas optan por no celebrar ‘a casa llena’ la Navidad por temor al COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La familia de la hondureña Alba Artica es muy grande. En los últimos 40 años desde que se residenció en el vecindario Sunset Park, en Brooklyn, solo recuerda Navidades y recibimientos del Nuevo Año “a casa llena”. Este 2020 la centroamericana cambió todos los planes y prefirió atender al pie de la letra las advertencias de las autoridades de Salud, para contener la curva ascendente de contagios del COVID-19.

“Generalmente nos reunimos un total de catorce de mis familiares que viven aquí en Nueva York. Pero este año estamos claros que no será posible. Debemos ser conscientes. Vale la pena que lo hagamos distinto por la salud de todos. Los abrazos y las cenas serán de otra manera”, comenta Irene quien se prepara en el venidero 2021 para retirarse luego de décadas trabajando a brazo partido.

Las fiestas de los próximos 25 y 31 de diciembre son sinónimo en el calendario cristiano e hispano, de grandes congregaciones, bailes, parrandas y el compartir de platos especiales de cada país. Pero las autoridades de Nueva York están casi implorando que ese estilo de celebración sea cancelado, mientras tratan de aplanar una segunda ola de contagios que justamente tuvo como uno de sus detonantes la pasada conmemoración familiar de Acción de Gracias.

“Entiendo, de acuerdo a lo que veo en las noticias, que luego de ‘Thanksgiving’ los casos empezaron a subir. Afortunadamente mis seres queridos se han mantenido saludables y queremos que siga siendo así. Hay muchas familias que ya no están completas, porque fueron afectadas por este virus. Es preferible tomarlo en serio”, razonó Alba quien igual preparará sus tamales hondureños para “no perder la tradición”.

En efecto, el gobernador Andrew Cuomo el pasado viernes en su actualización sobre el avance de la pandemia recordó a los neoyorquinos que las movilizaciones y las reuniones del fin de semana de Acción de Gracias dispararon los casos.

“¡Celebren las Navidades, pero de una manera inteligente!“, exclamó.

Estos llamados adquieren más sentido cuando existe la certeza de una nueva cepa del virus ya presente en Europa y un dramático repunte de infecciones a nivel global que ha obligado a órdenes ejecutivas de ‘toques de queda’ y prohibiciones más severas en varios países del mundo.

En Nueva York solo se ha confiado en la conciencia de los sus residentes.

Mantenerse en su ‘burbuja’

La recomendación es muy clara: no viaje, no se reúna y no comparta con personas fuera de su ‘burbuja’ doméstica.

En caso que la decisión sea viajar, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), recomiendan una prueba de descarte de COVID-19, de uno a tres días antes del viaje. Y de otros tres a cinco días después del viaje.

Además, se sugiere reducir las actividades no esenciales durante siete días después del viaje. Quienes no se hagan la prueba deben reducir las actividades no esenciales durante 10 días después de su traslado, insiste la agencia federal.

En las vísperas de la Navidad en la Gran Manzana el coronavirus ha adquirido un segundo aire con más hospitalizaciones, más infectados y más muertes. Para enero se espera lo peor.

En las calles de Sunset Park, un enclave neoyorquino de familias hispanas, especialmente mexicanas y centroamericanas, pese a las restricciones y la crisis económica pandémica, que castiga con mucho furor a sus residentes, la tradición de decorar las casas y comercios en el epicentro comercial de este vecindario de Brooklyn, no perdió fuerza del todo.

Esta semana, la mexicana Lucía Perea buscaba los últimos detalles para los regalos de sus cuatro nietos en la Quinta avenida de ese vecindario, en un esfuerzo por mantener a toda costa una conmemoración que en su país natal une como ninguna otra a las familias.

“Este año no fue fácil. Muchos trabajos perdidos. Pero aún así con lo poco siempre tenemos la oportunidad de ofrecerle algún detalle por pequeño que sea a nuestros seres queridos, especialmente a los niños. Lo que más valoramos es que estamos vivos y sanos. Este año no habrá reuniones grandes. Tampoco vendrán familiares de otros sitios”, comenta Perea.

Una experiencia religiosa

En Sunset Park, en estas fechas decembrinas eran muy comunes las ‘posadas’, una tradición mexicana que consiste en reuniones multitudinarias entre vecinos y familiares para compartir canciones, piñatas y bailes típicos durante las noches previas a la Navidad. Este 2020 el coronavirus impidió también este ‘compartir’ muy arraigado en la cultura azteca desde tiempos coloniales.

También las actividades religiosas en las iglesias católicas de esta localidad en Brooklyn, tanto para la víspera navideña como para la Nochebuena, estarán totalmente impactadas.

La Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ubicada en la calle 59 con la Quinta avenida, uno de los ejes centrales de la fe católica en esta localidad, tachó de su programación de actividades los ‘pesebres vivientes’. Además, sugiere a “los adultos mayores y las personas con afecciones subyacentes quedarse en casa”, como específica una comunicación de la Diócesis de Brooklyn.

“Nosotros los mexicanos somos muy católicos. La pandemia nos limita mucho por el distanciamiento social. A mí me gustaba ir a mi iglesia en Navidad, pero ahora hasta nos sugieren que sigamos nuestros rituales en internet. No es lo mismo. Espero que con la vacuna ya el próximo año tengamos algo de normalidad”, dijo Lucrecia Chacón, de 65 años, una poblana residenciada en la Gran Manzana desde niña.

Tamales para unos pocos

A pesar de los esfuerzos de los emprendedores comerciales hispanos que residen en este costado de Brooklyn, las restricciones decretadas por la pandemia y las posibilidades de más cierres, agudiza aún más la tendencia de números negativos en la economía, especialmente en el corazón de centenares de pequeños restaurantes que desde el pasado lunes 14 de diciembre se les prohibió nuevamente el servicio interior.

“Yo dudo que muchos restaurantes pequeños y tradicionales de aquí vean luz en el 2021 si los obligan a cerrar del todo después de Navidad, como dijeron las autoridades. Es mucha la gente como yo que dependemos de estos negocios. Esta Navidad será muy triste para mí familia. Apenas tendremos para comer. No hay para regalos”, cuenta el costarricense Luis Matamoros quien es mesero en una ‘taquería’ en la calle 45 con Cuarta Avenida de ese vecindario.

En palabras del mexicano Jesús Alfonzo, de 35 años, la ‘realidad económica’ de las mayorías de sus ‘paisanos’ en esa localidad impedirá movilizaciones, viajes y los “tamales lo haremos, por supuesto, pero para unos pocos”.

“Nada hacemos con quejarnos. El mundo está enfrentando una pandemia y aquí nuestra comunidad se vio muy afectada también. El próximo año será mucho mejor. Con tener a nuestros padres e hijos sanos con eso es más que suficiente”, concluyó.

Recomendaciones de los CDC para Navidad:

Esta temporada navideña, considere cómo se pueden modificar sus planes para reducir la propagación de COVID-19 y mantener a sus amigos, familias y comunidades saludables y seguros.

Celebrar virtualmente o con miembros de su propio hogar (que constantemente toman medidas para reducir la propagación de COVID-19) presenta el menor riesgo de propagación.

(que constantemente toman medidas para reducir la propagación de COVID-19) presenta el menor riesgo de propagación. Su hogar es cualquier persona que actualmente vive y comparte espacios comunes en su unidad de vivienda (como su casa o apartamento). Esto puede incluir a miembros de la familia, así como a compañeros de habitación o personas que no son parientes suyos.

Las reuniones en persona que reúnen a miembros de la familia o amigos de diferentes hogares, presentan distintos niveles de riesgo.

Los encuentros sociales en interiores, especialmente en espacios con poca ventilación presentan más riesgo que las reuniones al aire libre.

Las reuniones que duran más tiempo presentan más peligro que los encuentros sociales más breves. Estar a menos de 6 pies de alguien que tiene COVID-19 durante un total acumulativo de 15 minutos o más aumenta enormemente el riesgo de enfermarse.Na

Si viaja fuera de NY:

Para viajeros que estuvieron fuera del estado durante más de 24 horas : Deben obtener una prueba dentro de los tres días de la salida antes de llegar a Nueva York.

: Deben obtener una prueba dentro de los tres días de la salida antes de llegar a Nueva York. Los viajeros deben aislarse durante tres días al llegar a Nueva York.

durante tres días al llegar a Nueva York. El cuarto día de aislamiento, las personas deben obtener una segunda prueba de COVID-19. Si ambas pruebas resultan negativas, puede dejar de aislarse antes de recibir el segundo test de descarte negativa.

Para los viajeros que estuvieron fuera del estado durante menos de 24 horas: El viajero no necesita un examen de COVID-19 antes de su salida del otro estado y no necesita aislarse al llegar a Nueva York.

Sin embargo, esos viajeros deben completar el formulario de viajero del estado al ingresar a Nueva York y tomar una prueba de diagnóstico COVID-19 cuatro días después de llegar a Nueva York.

