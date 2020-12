La mejor forma de bajar de peso (o no subir más) durante las fiestas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La temporada navideña se encuentra en su máximo apogeo y a pesar del confinamiento derivado de la pandemia por covid-19, para muchas personas es importante darse un espacio para celebrar Navidad y agradecer. Si algo caracteriza a las celebraciones de fin de año es: la comida que suele ser suculenta, abundante y deliciosa, y sin lugar a dudas con tantas delicias a la vista se abre la puerta a todo tipo de excesos y tentaciones.

Si bien no es recomendable ignorar nuestros platillos navideños favoritos que aparecen una vez al año, tampoco debemos excedernos y perder de vista nuestros objetivos. Después de todo si has estado trabajando duro en mantener un peso saludable a lo largo del año, no vale la pena perder lo ganado. Además debes de saber que el aumento de peso en las fiestas es algo muy real, tal cual como lo señala este estudio.

Es por ello que muchas personas preocupadas por su salud, se preguntan cómo mantenerse bien encaminados durante la época más maravillosa del año y la buena noticia es que existen medidas muy sencillas que pueden hacer la diferencia. Es cierto que las tentaciones serán inevitables, sin embargo el secreto radica en la mesura y la buena motivación, en pocas palabras mantenernos en línea al final de año dependerá por completo de nosotros mismos. Sabemos que siempre viene bien cualquier ayuda, es por ello que nos dimos a la tarea de recopilar los mejores consejos de nutricionistas y expertos en medicina. Toma el control, evita la típica subida de peso navideña y sobre todo disfruta de las fiestas y sus delicias.

1. No te saltes el desayuno

Lo primero es lo primero. No tengas miedo de empezar el día con una rutina rica en nutrientes, si bien hoy en día sabemos sobre los grandes beneficios que nos brinda practicar el ayuno intermitente, es un método que no siempre se acopla al estilo de vida de las personas. De tal modo que desayunar en cierta parte, sí es la comida más importante del día ¿Por qué? Por que dicta las desiciones nutricionales a lo largo del día. También es una acción clave para evitar comer en exceso, así que inicia el día dándole al cuerpo la cantidad precisa de proteínas, grasas saludables y carbohidratos integrales, y no olvides lo más importante: los micro nutrientes es decir las vitaminas y minerales. Apuesta por el consumo de huevos, aguacate, cereales integrales, avena, quesos bajos en grasa, frutos secos y frutos rojos.

2. Come con frecuencia a lo largo del día

Este es uno de los consejos más recurrentes de nutricionistas en todo el mundo y la razón es simple, comer de manera recurrente pequeñas porciones a lo largo del día es fundamental para mantener el metabolismo alto. No es necesario recurrir a porciones grandes, lo importante es ser consistente y por supuesto optar por alimentos saludables, ligeros y nutritivos. La entrega constante de nutrientes en el cuerpo hará que nos sintamos fuertes y con energía. Y sobre todo es la mejor manera de cuidar el peso, ya que estaremos evitando antojos a lo largo del día y como por arte de magia nos olvidamos de la ansiedad por comer. Entonces en lugar de esperarte hasta la cena, se recomienda seguir una rutina con horarios establecidos y optar por desayunar, almorzar, cenar y consumir dos bocadillos a lo largo del día. Otro gran tip es diseñar estrategias para cada día dividiendo de manera equitativa el consumo de macro nutrientes a lo largo del día (proteínas, grasas y carbohidratos). Aquí un ejemplo: si sabes que tendrás una cena rica en carbohidratos, entonces procura basar las comidas previas considerando la ingesta de proteínas, vegetales y grasas durante el día y guarda esa carga de carbohidratos para la cena.

3. Mucha hidratación

No nos vamos a cansar de hablar sobre la importancia de mantener los niveles de hidratación óptimos. Sin embargo en temporada navideña, en la que estamos expuestos a los excesos de todo tipo es fundamental. De hecho nunca ha sido más importante obtener la ingesta diaria recomendada de agua: entre 3 y 4 litros, es muy importante para asegurar el buen funcionamiento de órganos y sistemas, depurar al organismo, interviene en la digestión y evacuación y por ende en la pérdida de peso. Cuando llegan las vacaciones beber agua se vuelve demasiado relevante, ya que aporta una sensación de saciedad que es de gran relevancia para evitar comer en exceso y así disminuye la ingesta calórica. Otro punto muy importante son sus extraordinarios beneficios para eliminar el exceso de sodio que se caracteriza por dominar gran parte de las delicias navideñas. Es simple: mientras más agua bebes, menos líquidos retienes.

4. Toma desiciones inteligentes con el consumo de alcohol

Sabemos que en estas fechas cada reunión con amigos y familia no solo viene acompañada de deliciosos platillos, no puede faltar una buena dosis de todo tipo de bebidas alcohólicas. Sin embargo recuerda que el alcohol se convierte en carbohidratos (azúcares) en el organismo y cada trago aumenta considerablemente la ingesta calórica del día, así que vas a querer pensarlo dos veces antes de tomar ese cóctel navideño. Esto no quiere decir que el alcohol quede cancelado, simplemente si estas en el camino de perder peso se más consciente de las elecciones diarias. Así que la recomendación es clara, tomemos desiciones más inteligentes en lugar de eliminarlo por completo ¡Se trata de hacer intercambios inteligentes! El vino puede ser una extraordinaria opción, opta por los tintos que suelen tener menos azúcar que los blancos, lo mejor de todo es que son bebidas ricas en antioxidantes, en particular resveratrol. Si no eres tan de vino y te gustan más los licores fuertes: el vodka aparece como el ganador del menor aporte calórico y en segundo lugar tenemos un triple empate de ginebra, whisky y tequila. Lo importante es evitar los mezcladores azucarados como los jugos y refrescos, optar por el uso de agua mineral y lima o en las rocas y claro si vas a consumir alcohol asegúrate de beber aún más agua. ¡A la mañana siguiente lo agradecerás!

5. No tengas miedo a decir “no”

Claro la Navidad es la fecha que más nos acerca a la familia y amigos, y de cierta manera todos quieren complacernos. Sin embargo es importante respetar nuestros límites y no sentirnos presionados a comer todo lo que nuestra adorable familia pone en la mesa, la temporada navideña es el momento perfecto para comer en exceso y en muchas ocasiones sentimos que no tenemos otra opción. Y sí la tienes, se firme con tus objetivos y decide poner en tu plato los alimentos que te hacen sentir bien y que realmente vas a disfrutar.