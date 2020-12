Sufrió una fractura de cráneo y tuvo que retirarse: “No me sorprendería que ya no hubiera cabezazos en el fútbol”

Ryan Mason, ahora exfutbolista, se tuvo que retirar tras sufrir una fractura de craneo en 2017 y ahora, cree que “los cabezazos podrían dejar de existir en el fútbol “en 10 o 15 años por los riesgos que tienen”.

Mason se tuvo que retirar tras sufrir esta brutal lesión en un partido entre el Hull y el Chelsea en 2017 y desde entonces se ha dedicado a hablar de los peligros de los golpes en la cabeza en el fútbol.

Heading might not exist in football in 10 to 15 years time because of the risks involved, former Tottenham and Hull midfielder Ryan Mason says.

