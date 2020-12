Avni Yildirim está obsesionado con enfrentar al “Canelo” Álvarez: “Podría hacerlo mañana mismo”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hace apenas un par de días, el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, comentó que Saúl “Canelo” Álvarez tendrá que defender el cetro del organismo contra el “contendiente obligatorio”, el cual es Avni Yildirim, quien está ansioso de enfrentar al mexicano.

El boxeador turco, quien aún espera que se cierre el acuerdo para la pelea, declaró que está listo para pelear contra el “Canelo” Álvarez donde sea y cuando sea.

“No me importa si peleamos en México, Estados Unidos, Turquía o en la luna, siempre y cuando tenga mi oportunidad en el título mundial. Para mí, no se trata tanto de luchar contra ‘Canelo’. Se trata de luchar por el cinturón del campeonato mundial del CMB, el mundialmente famoso cinturón verde y dorado, el mayor premio en boxeo”, dijo Avni Yildirim en entrevista para SunSport.

“Llevo mucho tiempo esperando esta oportunidad y estoy muy orgulloso de que finalmente suceda. Amo a México, he estado allí un par de veces, la gente siempre ha sido muy amable conmigo y me ha tratado con respeto. Son grandes fans del boxeo y expertos en boxeo, por lo que aprecian una buena pelea. Y eso es lo que les daré”, agregó.

De acuerdo al turco, las negociaciones entre las promotoras de ambos están avanzando, aunque no se ha metido mucho en el tema.

“Mi promotor Ahmet Oener me dijo que está hablando con el otro equipo. No creo que el trato esté hecho, pero supongo que están en un buen camino. Estoy listo para irme. Podríamos hacerlo mañana si él quiere, pero, acaba de luchar el fin de semana pasado. Así que, de manera realista, espero que suceda en algún momento dentro de los próximos tres a seis meses”, explicó.

“Canelo” venció a Callum Smith el fin de semana pasado y al final del combate declaró en entrevista que su intención es subir al ring tres veces en el 2021, la primera de ellas en febrero próximo, por lo que en dos meses podríamos ver este combate.