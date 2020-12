La emotiva carta que un hombre de Texas le dejó a su esposa antes de morir de coronavirus

El pasado 16 de noviembre, un abogado de 45 años, originario de Texas, llamado Billy Loredo, recibió la peor de las noticias junto a su esposa, Sonya Kypuros, al enterarse que se habían contagiado de coronavirus.

Conforme pasaron los días, Billy fue quien desarrolló complicaciones, por lo que tuvo ser internado en un hospital, donde su condición se agravó.

Debido al estado en el que se encontraba, los doctores le informaron que lo mejor sería intubarlo, lo cual fue aceptado por Billy, no sin antes solicitarles que previo al procedimiento, le permitieran enviarle una carta por correo electrónico a Sonya, su compañera de vida en los últimos 25 años, con la cual se despediría de ella si las cosas no salían bien.

Billy Arturo Loredo, 45, passed away Sun Dec13, 2020. Visitation will be held from 5 to 8pm with a 6pm. rosary Wed, Dec 16, 2020, at Memorial Funeral Home, 208 E. Canton in Edinburg. Funeral services will take place at 10am Thurs Dec17, 2020, at Memorial Funeral Home Chapel. pic.twitter.com/LvvQQYBlFh

