Niña murió en choque con patrulla de la policía estatal de Nueva York

Mónica Goods, una niña de Brooklyn de 11 años, murió cuando la camioneta en la que se encontraba chocó con un automóvil de la policía estatal (NYSP) y se volcó, en Ulster.

La policía intentó detener el Dodge Journey 2017 la noche del martes por una infracción de exceso de velocidad, dijeron las autoridades. Tristan Goods, el conductor de 39 años, supuestamente huyó del lugar.

La policía siguió la camioneta hasta que los vehículos chocaron entre sí cerca del marcador de milla 93.6, el martes a las 11:40 p.m.

La pasajera de 11 años, quien no llevaba cinturón de seguridad, fue declarada muerta en el lugar. El conductor, padre de la niña, sufrió lesiones graves, pero fue reportado en condición estable, según NBC News.

El grupo se dirigía a una celebración navideña en Syracuse. Michelle Surrency, madre de Mónica, no estaba presente y se enteró de la tragedia porque le avisó su otra hija de 12 años que sobrevivió al accidente.

“Eso no se hace, ninguna multa de tráfico debería acabar con la vida de alguien”, dijo Surrency, sollozando, citada por Daily News.. “Mi hija tuvo que ver morir a su hermana. ¡Ese policía necesita ir a la cárcel, estar bajo la cárcel!”.

UPDATE: The girl's dad sped off from a confrontation over a traffic ticket. The state trooper followed before crashing into his vehicle, killing 11-year-old Monica Goods.

But the girl's mom blamed the trooper for her death. https://t.co/htuTjfRHwc

