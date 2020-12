Policía de Nashville publica foto del vehículo vinculado a la explosión

La policía de Nashville publicó una foto del vehículo recreacional que los investigadores creen que está relacionado con la explosión que arrasó un vecindario en el centro de la ciudad en la mañana de Navidad. Están pidiendo a cualquier persona con información que se comunique con los investigadores para darles pistas.

Aparentemente, la foto fue tomada por una cámara de seguridad que muestra la casa rodante cerca de Commerce Street y Second Avenue durante la noche.

La explosión se produjo frente al edificio de AT&T en la 2da. Avenida alrededor de las 6:30 a.m. No está claro si hubo algún vínculo con Christmas o con el edificio de AT&T o la sede cercana de Lyft.

“Esta es la casa rodante que explotó en 2nd Ave N esta mañana. Llegó a 2nd Ave a la 1:22 am. ¿Ha visto este vehículo en nuestra área o tiene información al respecto? Comuníquese con nosotros a través de Crime Stoppers al 615-742 -7463 o en línea a través de http://fbi.gov/nashville “, dijo la policía en un tuit junto con la foto.

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020