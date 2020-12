‘NY Post’ a Trump: “Señor presidente, detenga la locura”

Uno de los pocos grandes medios que apoyó la reelección del presidente Donald Trump ahora le pide que acepte su derrota.

The New York Post apoyó con una editorial al republicano durante el proceso electoral, pero con una similar pieza periodística, le está pidiendo que deje de acursar “fraude electoral”, incluso califica sus acciones como una “oscura farsa”.

“Señor presidente, es hora de poner fin a esta oscura farsa”, inicia la editorial. “Estamos a una semana de un momento de enorme importancia para los próximos cuatro años de nuestro país”.

El texto, escrito sin firma ya que se trata de la editorial institucional, le recuerda al mandatario que hay una elección pendiente en Georgia, para el desempate de la mayoría en el Senado, y lamenta que el republicano se enfoque al 6 de enero, día en que el Congreso certificará la elección ganada por Joe Biden.

“Usted ha tuiteado que, mientras los republicanos tengan ‘coraje’, pueden anular los resultados y darle cuatro años más en el cargo. En otras palabras, está animando a un golpe antidemocrático“, advierte.

Le reprochan que sus esfuerzos por investigar el supuesto “fraude electoral” no han dado resultados.

The Post says: Give it up, Mr. President — for your sake and the nation’s https://t.co/uTh5Vm1dlR pic.twitter.com/HLTCl5ulzy

— NY Post Opinion (@NYPostOpinion) December 28, 2020