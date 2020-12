¿Es posible que Mike Pence y republicanos reviertan decisión del Colegio Electoral sobre la elección presidencial?

Hay dos debates abiertos en Washington, D.C., sobre las opciones que tienen los aliados del presidente Donald Trump para revetir la elección presidencial y cambiar los votos del Colegio Electoral.

A decir de expertos, ambos escenarios son prácticamente imposibles de concretarse, aunque sus impulsores podrían generar suficiente ruido en el proceso para complicar el ascenso del presidente electo Joe Biden.

En la Cámara, el representante Mo Brooks (Alabama) intenta convencer a un republicano en el Senado para que se integre a un plan que ayude a desafiar el voto del Colegio Electoral el 6 de enero, reportó The Hill.

Eso permitiría que hubiera una objeción a los resultados electorales, pero su aprobación requiría la mayoría de ambas Cámaras, algo que no ocurriría por dos razones: los demócratas no respaldarían en la Cámara de Representantes y el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell (Kentucky), ya ha pedido a sus compañeros evitar sumarse a cualquier esfuerzo de sus correligionarios de partido.

Reportes de The Hill indican que habría que poner atención al senador electo Tommy Tuberville (Alabama), quien logró vencer en las primarias al exfiscal general Jeff Sessions y fue respaldado por el presidente Trump.

El otro asunto es que genera debate y expectativa es un movimiento que pide al vicepresidente Mike Pence contar los votos del Colegio Electoral considerando las teorías de “fraude” promovidas por el presidente Trump.

La razón es que el vicepresidente Pence también es el presidente del Senado y el Colegio Electoral le envía a él los votos de cada estado.

Sin embargo, el abogado Greg Doucette indica que el papel del vicepresidente Pence es abrir los votos electorales de cada estado y pasarlos al Congreso, donde deberán ser contados y certificados.

“Pence no tiene poder para ‘anular’ nada. Abre los sobres, entrega los certificados a los escrutadores, los escrutadores cuentan”, explicó Doucette en el debate que se desarrolló en Twitter.

That's "the law," yes

It was intentionally crafted that way to limit shenanigans, because it gets mighty f*ckin' boring sitting in Congress every day not legally able to do any business at all except counting electoral votes https://t.co/3mmRhSKvLL

— T. Greg Doucette (@greg_doucette) December 22, 2020