¿Por qué es importante que un juez ordene a la Administración Trump entregar a inmigrantes la información de sus casos?

Con la información adecuada sobre sus casos, miles de inmigrantes pueden avanzar en sus peticiones de protección migratoria, incluso evitar su deportación, pero el actual gobierno ha complicado la entrega de documentos.

Debido a ello, un grupo de activistas y migrantes presentaron una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump, para que entregara en plazos sensatos la información requerida a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés).

La demanda fue contra la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) e Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a las que señaló de no responder de manera oportuna peticiones de documentos hechas por inmigrantes, quienes podrían perder su estancia en el país.

La decisión del juez William H. Orrick exige a agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tomar las medidas adecuadas para responder a tiempo las solicitudes.

El Consejo Americano de Inmigración lideró la demanda sobre los también llamado Archivos-A, es decir, aquellos que integran la información migratoria y la ruta de proceso de los inmigrantes.

“El retraso deja a la gente en un limbo legal, enfrentando dificultades financieras y emocionales”, indicó la organización. “Ahora as agencias deberán atender la decisión”.

We won our case against @USCIS & @ICE for failing to provide people with their immigration files—or “A-Files”—within 30 days.

The delay left people in legal limbo, enduring emotional & financial hardship.

Now the agencies must address the backlog. https://t.co/laSSOmSfzL pic.twitter.com/inU3hBPDF9

— American Immigration Council (@immcouncil) December 17, 2020