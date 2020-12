Alexandria Ocasio-Cortez le tira con todo a republicanos por Twitter por no avalar cheque de estímulo de $2,000

La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez le salió al paso al republicano Kevin Brady con un tuit sarcástico en el que cuestiona los argumentos de su rival político para negarse a respaldar cheques de estímulo mínimos de $2,000 dólares.

Brady dijo en el pleno de la Cámara que no aprueba el aumento de $600 a $2,000 dólares, ya que a su juicio, el dinero será utilizado para el pago de deudas de tarjetas de crédito y “nuevas compras por internet en Walmart, Best Buy, o Amazon”.

El republicano, además, argumentó que la mayoría de fondos de rescate debe dirigirse a propietarios de pequeños y medianos negocios.

Ocasio-Cortez, del ala más progresista del Partido, arremetió de forma muy sutil contra Brady en tuits en su cuenta oficial este lunes en los que señala a la Administración que representa Brady como la responsable de la crisis económica.

“‘Yo no apoyo cheques de sobrevivencia de $2,000 porque va a ayudar a la gente a salir de la deuda que la inacción de nuestro Gobierno ayudó a crear y los mantuvo inmersos en primer lugar'”, lee el mensaje de AOC.

Notice how Republican Congressmen who like to claim they are the party of “personal responsibility” refuse to take any responsibility themselves for blocking retroactive unemployment benefits, voting against $2k survival checks, stoking doubt about the pandemic to begin with, etc

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) December 28, 2020