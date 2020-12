Es malo tomar mucho limón con agua tibia para bajar de peso

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

No existen dudas, el rey de todos los jugos de frutas naturales y saludables que han dado lugar a numerosos remedios medicinales: es el jugo de limón disuelto en agua tibia. No en vano durante siglos el jugo de limón ha sido reconocido como uno de los más poderosos aliados naturales para mejorar la digestión, depurar el organismo y promover la pérdida de peso. Se caracteriza por su único sabor ácido que aporta innumerables bondades para la salud en muchos niveles.

De hecho los entusiastas de la medicina naturista y del mundo fitness, no se cansan de recomendar las inigualables ventajas que trae consigo el hábito de consumir un vasito de agua tibia con jugo de limón en ayuno. Lo consideran uno de los más eficaces quema-grasas y lo mejor de todo es que no se asocia con efectos secundarios como en el caso de ciertos medicamentos y es el remedio más accesible de la historia.

Por lo tanto se ha demostrado que el simple acto de mezclar unas gotas de limón en agua tibia, es un tesoro medicinal sin precedentes. En principio el limón es una fruta cítrica con una composición nutricional única, es una gran fuente de sustancias fundamentales para la buena salud: vitamina C, vitamina A, betacaroteno, ácido fólico, calcio y potasio, solo por mencionar algunas. Por lo tanto cuando beber agua de limón a primera hora de la mañana, estás alimentando a la piel con una importante dosis de folatos o ácido fólico; el cual se encuentra de manera natural en todas las frutas y jugos cítricos. Y que se asocia con grandes cualidades para eliminar las toxinas del cuerpo, de tal modo que no solo es un buen aliado para prevenir el acné, también lo es para eliminar todo lo que el organismo no necesita.

Además el jugo de limón es una excepcional fuente de vitamina C, protege al cuerpo de las deficiencias del sistema inmunológico y es clave en la prevención de enfermedades. A esto se suman sus poderosas propiedades antibacterianas, que ayuda a combatir las infecciones. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el jugo de un limón proporciona aproximadamente 18,6 miligramos de vitamina C. La cantidad diaria recomendada para adultos es de 65 a 90 miligramos ¡Nada mal para iniciar el día!

Beber jugo de limón con agua tibia todas las mañanas ayuda a mantener el equilibrio del pH del cuerpo. Y así beneficia significativamente el proceso de digestión y regula el tránsito intestinal, lo cual es clave en la eliminación de desechos, toxinas, grasas, sales y líquidos acumulados.

Por supuesto se trata de uno de los básicos más destacados para perder peso rápidamente, lo cual se relaciona con diversos factores: los compuestos orgánicos del limón aumentan la tasa metabólica, promueve una mejor digestión y eliminación de desechos, aporta antioxidantes y propiedades antiinflamatorias y es un auténtico tónico quema-grasas. También es el aliado perfecto para limpiar el hígado y así también se beneficia el adelgazamiento, y por último y no menos importante es una magnífica forma de hidratar al cuerpo después de las horas de sueño.

Ahora bien, ya sabemos la larga lista de bondades que este simple remedio pone a nuestro alcance. Sin embargo debido a su gran popularidad muchos se han preguntado si un consumo excesivo puede asociarse con efectos contraproducentes. Sigue leyendo.

Lo primero que debes de saber es que como tal no existen referencias científicas que asocien al consumo de un vaso de agua tibia con limón, con aspectos negativos. Siempre y cuando se realice con las debidas medidas y en las proporciones correctas. De tal modo que el lado negativo con el cual la relacionan algunos especialistas en medicina, podrían enfocarse en los efectos secundarios derivados del exceso. Entre los principales se encuentran las náuseas y vómitos, que surgen cuando el cuerpo trata de expulsar el exceso de vitamina C. Es por ello que no es del todo recomendable someterse a dietas desintoxicantes a base de agua con limón, las cuales se basan en el consumo de este tipo de bebida durante todo el día. Además es bien sabido que la vitamina C, es clave para estimular la absorción del hierro; sin embargo cuando hay demasiada en el organismo puede dañar a los órganos internos.

Si bien es un buen método para hidratar al organismo después del descanso, a primera hora por la mañana. Consumirla en exceso a lo largo del día puede provocar el efecto contrario, es decir deshidratación y esto se debe a que el jugo de limón es muy diurético y la orina tiende a arrastrar los excesos de electrolitos y sodio. Asimismo es posible que provoque una deficiencia de potasio. Por último, su excesivo consumo también se asocia con afectaciones en la dentadura, ya que su ácidos corroen el esmalte dental prácticamente en la misma medida en que lo hacen los refrescos industriales.

A modo de conclusión podemos decir: todo en exceso es malo. Sin embargo el agua tibia con limón es un remedio natural milenario, que puede traer grandes beneficios para la salud general siempre y cuando se consuma un vaso mediano en ayuno.