Envío de primeros cheques de estímulo de $600 esta semana por parte del IRS es incierto

Aunque la expectativa de algunos legisladores como el representante republicano Kevin Brady es que las autoridades gubernamentales empiecen a distribuir los primeros cheques de estímulo económico esta semana o antes de que finalice el 2020, el retraso del presidente Donald Trump en firmar el paquete económico complica lo anterior.

Este domingo, el presidente saliente estampó su firma en el proyecto bipartidista para cheques de $600 mínimos, pero insistió en el llamado para que los legisladores en el Congreso de Estados Unidos aumenten la cifra a $2,000.

La Cámara de Representantes aprobó una medida expedita para ampliar la cifra; pero la iniciativa se espera que sea bloqueada por los republicanos en el Senado.

Trump había amenazado con descartar la legislación porque los pagos de estímulo son “ridículamente bajos”, pero al final le dio paso ya que de la aprobación de la legislación “omnibús” dependía mantener operativo las agencias del Gobierno.

Antes de la controversia de Trump por su llamado a último momento para cheques más cuantiosos, Brady compartió una línea de tiempo sobre la repartición de la segunda ronda en la que destaca que el IRS empezará a realizar depósitos directos antes del 31 de diciembre.

When to expect 2nd "stimulus check"?

🔹#IRS expects to send direct deposits before Dec. 31.

🔹Paper checks/debit card $$ between now & Jan 15 at 10 million per week.

🔹All payments by 1-15.

🔹If no payment/wrong amount, claim it on 2020 tax return.

🔹File early/electronically.

— Rep. Kevin Brady (@RepKevinBrady) December 21, 2020