Trabajador inmigrante murió al colapsar muro en Brooklyn

Un trabajador de la construcción murió y otro resultó herido cuando un muro se derrumbó en Brooklyn (NYC) la tarde de ayer.

Sucedió en 454 42nd St., entre las avenidas 4 y 5 de Sunset Park, alrededor de la 1:20 p.m. Docenas de bomberos corrieron para sacar a los dos trabajadores que quedaron atrapados bajo los escombros después de que se derrumbó un muro de contención de 9 pies, pero sólo uno fue hallado con vida.

Las dos víctimas no identificadas formaban parte de un equipo que trabajaba en una propiedad cercana, pero estaban en el patio para acceder a la pared cuando algo salió mal.

Dolientes en la escena le dijeron a Pix11 que el fallecido era un hombre de familia inmigrante de Bangladesh.

El herido fue llevado a NYU Langone-Brooklyn, según amNY. En una conferencia de prensa después del colapso, el jefe de EMS, Stephen Russo, dijo que su condición era “crítica”.

Un tercer trabajador que estaba también en el lugar con ellos acababa de irse a almorzar cuando ocurrió la tragedia.

Se necesitaron docenas de bomberos y personal de la policía de Nueva York para controlar la situación. La unidad canina (K9) de NYPD también ayudó a despejar la escena. El área estuvo cerrada al tráfico por varias horas.

One construction worker is dead after a wall collapsed in Sunset Park on Monday afternoon. https://t.co/HHXlkAxpt2

— amNewYork (@amNewYork) December 28, 2020