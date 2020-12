La herramienta para saber si el IRS ya te envió el cheque de estímulo de $600 de la segunda ronda

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En “unos días”, el Servicio de Rentas Internas (IRS) habilitará la herramienta “Get My Payment” (Obtener mi pago) para que los beneficiarios del segundo cheque de estímulo verifiquen el estatus del pago.

El servicio fue activado a principios de año para informar a los recipientes de la primera ronda de cheques bajo la ley CARES cuándo llegaría el dinero.

La aplicación a la que se accede mediante la página web del IRS, le muestra al usuario si la agencia emitió un pago y si fue depositado a la cuenta de banco o enviado por correo.

“En ciertas situaciones, esta herramienta también dará a las personas la opción de proporcionar la información de su cuenta bancaria para recibir su pago por depósito directo. La información se actualiza una vez al día, por lo general por la noche, por lo que no hay necesidad de comprobarla más de una vez al día”, lee un comunicado desde el sitio web del IRS.

En la información actualizada esta semana sobre la segunda ronda de pagos bajo la Ley de Asignaciones Suplementarias en Respuesta y Alivio al Coronavirus del 2021 firmada por el presidente Donald Trump el domingo, la agencia especifica que al momento los administradores actualizan “Get My Payment” con nueva información.

Primeros pasos

El primer paso para navegar por el servicio, una vez esté disponible, es suministrar los datos del número del Seguro Social, fecha de nacimiento y la dirección postal; tal y como lo solicita la herramienta.

Durante el proceso de distribución de la primera ronda de pagos, muchos cibernautas experimentaron problemas al usar la app. La mayoría estaban relacionados con el ingreso incorrecto de datos o que no coincidían con los que tiene registrados el IRS en su sistema.

Cuatro puntos a considerar al momento de utilizar la herramienta:

• Si las respuestas no coinciden con los archivos del IRS después de varios intentos, el usuario quedará bloqueado durante 24 horas por razones de seguridad.

• Los usuarios que no puedan verificar su identidad no podrán usar Obtener mi pago.

• Si el sistema le arroja el mensaje “Estado de pago no disponible”, podría deberse a que el el IRS no puede determinar la elegibilidad de la persona para un pago en este momento. Hay varias razones para lo anterior:

Una declaración de impuestos de 2018 o 2019 no está registrada y la agencia necesita más información La persona podría ser reclamada como dependiente de la declaración de impuestos de otra persona.

• En otros casos, si un contribuyente presentó su declaración de impuestos de 2019, pero el IRS aún no la ha procesado, puede recibir también el mensaje “Estado de pago no está disponible”. Los contribuyentes que ya presentaron una declaración de impuestos no necesitan tomar ninguna acción.