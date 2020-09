IRS ya envió mayoría de cheques de estímulo; “Get My Payment” es la herramienta disponible para ubicar el pago

Dinero

Te enseñamos como usarla...

Ahora que las autoridades federales, en teoría, debieron haber culminado con el envío de la mayoría de los cheques de estímulo económico en virtud de la ley CARES, potenciales beneficiarios que no lo han recibido y que creen ser acreedores del dinero podrían utilizar la herramienta en línea “Get My Payment” u “Obtener mi pago” para rastrear el estatus del pago.

La herramienta del Servicio de Rentas Internas (IRS) le permite al usuario obtener el estado de su pago, ver de qué manera se emitió el mismo y proveer la información de su cuenta bancaria (en casos limitados).

Desde la página web del IRS se aclara que “para la mayoría de los contribuyentes, los pagos son automáticos y no necesitan tomar ninguna acción. Esto incluye a los contribuyentes que presentaron declaraciones de impuestos de 2018 y 2019 y la mayoría de las personas mayores y jubilados”.

Lo primero: ingresar sus datos en la herramienta

Sin embargo, para las personas que aún esperan por el dinero que empezó a ser distribuido en abril, Get My Payment puede ser de gran ayuda si se ingresa la información correctamente y se siguen las indicaciones.

El primer paso para navegar por el servicio es suministrar datos del número del Seguro Social, fecha de nacimiento y la dirección postal; tal y como lo solicita la herramienta.

Tres claves para obtener rápido la información de su pago

Una vez se ingresa a la plataforma, hay que considerar que solo se actualiza una vez al día, durante la noche; por lo que no es necesario verificar más de una vez.

Hay otros dos detalles que podrían facilitarle la búsqueda y ayudarle a ubicar más rápidamente el estatus de su pago. Si usted recibe un mensaje de “Estado de pago” sin una fecha específica, debe tener en cuenta lo siguiente:

Si ingresó su información bancaria en Obtener mi pago cualquier día hasta el mediodía del martes, su fecha de pago debe estar disponible a partir del sábado siguiente en Obtener mi pago. Si sometió su información bancaria después del mediodía del martes, su fecha de pago debería estar disponible comenzando el sábado después del próximo en Obtener mi pago.

La situación con las personas que usaron “Non-filers”

En los casos en los que las personas tuvieron que usar la herramienta “Non-Filers” para suministrar sus datos personales al IRS, lo ideal es que verifique el estado de su Pago de impacto Económico a través de “Get My Payment” dentro de dos semanas. Si se supone que usted presentara una declaración de impuestos de 2019 y usó la herramienta Non-Filers, lo anterior puede causar un retraso en el envío del “Pago de Impacto Económico”.

La agencia también aclaró que si usted recibe beneficios de Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), Sobreviviente o Incapacidad (SSDI), Beneficios de Retiro Ferroviario o beneficiarios del Departamento de Asuntos de Veteranos y no presentó una declaración o no usó “Non-Filers”; el servicio “Obtener mi pago” mostrará el estatus de su pago una vez se haya programado para la entrega. Mientras tanto, recibirá un mensaje de “estado de pago no está disponible”.

Los que caen en este grupo no podrán proporcionar la información de su cuenta bancaria. El IRS usará la información de SSA o VA para tramitar el pago.

“Recibirá su pago como depósito directo o por correo, tal como normalmente recibiría sus beneficios. Por ejemplo, si sus beneficios se depositan actualmente en una tarjeta Direct Express, su EIP también se depositará en esa tarjeta. Si sus beneficios se depositan actualmente en su cuenta bancaria, su EIP también se depositará en esa cuenta”, precisa la oficina.

Otras causas que impiden completar la solicitud

Otras razones para recibir un aviso de “estado de pago no disponible” es porque su pago aún está siendo procesado, la información contenido en su declaración de impuestos no coincide con los registros del IRS o ya accedió al sistema la cantidad máxima de veces en un día.

Si el sistema arroja el aviso de que “necesita más información”significa que usted es elegible para el beneficio, pero la agencia no tiene su información completa. En algunos casos, la persona podrá actualizar los datos desde Get My Payment; o podrá elegir recibir su cheque por correo.

Si el mensaje que le sale es “intente más tarde” es porque usted proporcionó información personal incorrecta varias veces. Esto hará que se bloqueé su acceso por 24 horas, por lo que tendrá que ingresar nuevamente después de ese periodo.