La tercera oportunidad de Mitch McConnell para permitir voto por cheque de $2,000

Este jueves es la tercera oportunidad del líder del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), para permitir el voto del incremento del cheque de estímulo a $2,000 dólares para enfrentar la crisis de coronavirus.

Cabe destacar que McConnell no es el único republicano que se opone a la medida, pues también se han manifestado en contra Pat Toomey (Pensilvania) y John Cornyn (Texas), quienes objetaron la propuesta de votación y acusaron que los fondos irían a estadounidenses que no han perdido sus trabajos y, por lo tanto, no necesitan el dinero.

Hay algunos republicanos que apoyan la medida, por lo que, sumados a los demócratas, podrían lograr los votos suficientes para avalar el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes y defendido por la presidenta Nancy Pelosi (California).

El líder de la minoría en el Senado, Charles Schumer (Nueva York), ha solicitado que se permita la votación con la negativa constante de McConnell, pero ha sido el senador Bernie Sanders (Vermont) quien ha destacado con su campaña a favor del incremento de $600 a $2,000 dólares.

“De pronto Mitch McConnell y los republicanos del Senado están preocupados que alguien en EE.UU. quizá reciba el cheque de $2,000 y ‘no lo necesite'”, escribió anoche en Twitter retomando el argumento de los opositores. “Chistoso. Ellos no tienen problema en otorgar $1.4 billones en rebajas de impuesto a Charles Koch y su familia, quien tiene una fortuna de $113 billones. ¡Cuánta hipocresía!”.

All of a sudden Mitch McConnell and Senate Republicans are worried that someone in America might get a $2,000 check "who doesn't need it."

Funny. They had no problem giving a $1.4 billion tax break to Charles Koch and his family with a net worth of $113 billion. What hypocrisy!

— Bernie Sanders (@BernieSanders) December 31, 2020