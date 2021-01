Cinco mujeres periodistas saldrán de NY1 News tras acuerdo en demanda laboral por discriminación

NY1 reaches deal with anchorwomen who sued over age discrimination https://t.co/HkPqYmqS99 via @nypost

Roma Torre, Kristen Shaughnessy, Jeanine Ramirez, Vivian Lee y Amanda Farinacci: las cinco periodistas que demandaron al canal NY1 por discriminación de edad y género, llegaron a un acuerdo confidencial que incluye renunciar a sus trabajos.

En su demanda de 2019 contra Charter Communications Inc., la empresa matriz del canal de noticias NY1, las cinco alegaron que fueron rechazadas en favor de compañeras de trabajo más jóvenes y talentos masculinos como el presentador Pat Kiernan.

“Después de entablar un diálogo prolongado con NY1, creemos que es de interés para todos -nosotras, NY1 y nuestros espectadores- que este litigio se resuelva y hayamos acordado mutuamente separarnos”, dijeron las demandantes en un comunicado emitido por sus abogados David Gottlieb y Douglas Wigdor, el 31 de diciembre.

“Queremos agradecer a todos los que nos han apoyado en estos tiempos; sepan que el apoyo de todas y cada una de las personas ha marcado una diferencia real”, citó New York Post.

Con edades comprendidas entre los 40 y los 61 años, las cinco mujeres acusaron de que una fusión entre Time Warner Cable y Charter Communications provocó un notable declive en sus carreras desde 2016, y que estaban luchando por la próxima generación de mujeres periodistas que algún día alcanzarán “una cierta edad”.

Torre (61) en particular afirmó que Kiernan, de 50 años, fue tratado como “un niño de oro en la cadena”, incluso que le dieron un estudio de vanguardia y una gran fiesta en su 20 aniversario, resumió New York Post.

Una carta abierta publicada en línea por las periodistas en 2019 afirma que presentaron la demanda como último recurso después de que sus quejas fuesen ignoradas.

Charter opera como Spectrum y es la segunda compañía de cable más grande en Estados Unidos, destacó Bloomberg News.

Dos periodistas más de NY1, Thalia Pérez y Michelle Greenstein, presentaron otra demanda similar en julio de 2019 alegando que enfrentaban discriminación por edad y maternidad.

Wow. The women who sued @ny1 for discrimination will be leaving the station as part of a settlement. Big loss for NYC journalism. pic.twitter.com/IfYFv6QAIN

— Erin Durkin (@erinmdurkin) December 31, 2020