Encontraron un cadáver en los rieles del Metro en Grand Central de Nueva York

Un hombre fue hallado muerto luego de aparentemente haber sido atropellado por un tren de la línea 7 del Metro en el terminal Grand Central de Nueva York.

Los trabajadores de tránsito descubrieron el cadáver tirado en las vías poco después de las 7:30 a.m. del jueves, informó la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA). Se trata de joven de veintitantos años no identificado.

Mientras la policía investigaba el caso, otro hombre “se enfureció” y saltó a las vías por razones “desconocidas”. Fue esposado y transportado al Hospital Bellevue.

Debido a esos incidentes, los trenes con destino a Queens en la línea 7 estuvieron detenidos durante más de dos horas la mañana del jueves. El servicio volvió con retrasos a las 9:40 a.m., reportó New York Post.

There is no 7 train service between Manhattan and Queens while we conduct an investigation at Grand Central-42 St.

7 trains will end at Queensboro Plaza or Woodside-61 St.

For service between Manhattan and Queens, take the E, F, M, N, R or W trains.

— NYCT Subway. Wear a Mask. (@NYCTSubway) December 31, 2020