No solo es Messi: estos súper estrellas también podrían cambiar de equipo cualquier día de estos

Casi todo permanece cerrado el primer día de cada año. El mundo se recupera de las secuelas del anterior, especialmente de este 2020 que acaba de quedar atrás y que tanto daño nos ha hecho. Es cada 1 de enero una jornada de transición mundial entre el que ha terminado y el que ha echado a andar. En el fútbol es completamente distinto, es un día clave y sobre todo este 2021.

Este día arranca la vía libre para los jugadores que terminan sus compromisos a final de esta temporada. Los futbolistas están autorizados a negociar su futuro con quien quieran para asegurar su futuro una vez terminado su contrato.

Es una fecha clave y tensa, sobre todo para algunos clubes que podrían perder jugadores importantes, demasiado importantes en algunos casos: grandes nombres, estrellas, futbolistas ilustrísimos forman parte este año del escaparate internacional.

Por supuesto, Leo Messi encabeza la larga relación de jugadores en oferta. El astro argentino concluye su vinculación con el Barcelona en junio. Meses atrás nadie se lo hubiera imaginado, pero aquél burofax lo cambió todo. Una intensa historia comienza este día hasta que el jugador decida revelar lo que hará con su futuro.

Inmediatamente después, en esta lista se encuentra Sergio Ramos, quien desde ahora ya está a la venta. El capitán del Real Madrid no termina de concretar una renovación esperada y las especulaciones irrumpen alrededor del mercado.

El austríaco David Alaba, del Bayern Múnich es otro de los grandes objetivos ahora accesibles, igual que otros nombres como los argentinos Sergio “Kun” Agüero o Ángel Di María, ahora abiertos y a la expectativa de cualquier pretendiente.

El campeón francés tiene trabajo en los despachos. Además de Di María y el “Kun”, el alemán Julian Draxler o el español Juan Bernat están a seis meses de desvincularse del club. Y el año próximo esta situación será igual para Kylian Mbappe o Neymar.

Di María, un titular indiscutible en cada equipo en el que ha militado. Con una entrega inigualable es básico en el PSG, que siempre dio la espalda a cada oferta recibida por el argentino. La llegada al banquillo de su compatriota Mauricio Pochettino puede alentar su continuidad.

En la Premier League, Sergio Agüero va a cumplir diez años en el Manchester City. No ha tenido continuidad en los últimos cursos por diversas razones y puede dejar Inglaterra el próximo verano. A sus 32 años y la idea de un último gran contrato, tiene a decisión en su mano.

Veteranos como el uruguayo Edinson Cavani, que fichó durante un año por el Manchester United, o el espectacular sueco Zlatan Ibrahimovic, también esperan al 30 de junio para decidir su futuro y cualquiera de ellos puede ser una solución para algún equipo con aspiraciones.

También los alemanes Jerome Boateng, defensa del Bayern Múnich o Shkodran Mustafi, quien ha iniciado su cuenta atrás en el Arsenal, al igual que Mesut Ozil, que fuera uno de los jugadores más talentosos del fútbol internacional y quien también terminará su andadura en Londres,

En Francia, el holandés Memphis Depay se resiste a ampliar su vinculación con el Lyon dado el interés, en especial, del Barcelona, para el que también suena Georgino Wijnaldum, que acaba contrato con el Liverpool en junio.

El caso del estelarísimo guardameta italiano Gianluigi Donnarumma es curioso: el Milan no ha conseguido llegar a un acuerdo con el portero internacional, fruto de su cantera y símbolo actual en San Siro. El meta, pretendido tiempo atrás por el Real Madrid, tiene ahora la sartén por el mango y el futuro en su mano.

Just been told by @ExWHUemployee (the source who broke the Mendy news) that Chelsea have started talks with Milan keeper Gianluigi Donnarumma, and they are hoping to persuade him to join the club this summer when his contract is up! pic.twitter.com/ZAF1e8uk9z

— Simon Phillips (@SiPhillipsSport) January 1, 2021