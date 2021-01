¿Por qué aunque recibiste el segundo cheque de estímulo en tu cuenta no puedes usarlo hasta el 4 de enero?

Al menos 113 millones de estadounidenses recibirán el segundo cheque de estímulo económico que comenzó a distribuir esta semana el Servicio de Rentas Internas (IRS) en coordinación con el Departamento del Tesoro mediante depósito directo.

Sin embargo, aunque las agencias anunciaron este martes el inicio de los depósitos bancarios, muchos de los recipientes tendrán que esperar hasta el 4 de enero para disponer del dinero enviado de manera electrónica.

La razón de lo anterior es que ésa es la fecha “oficial” de pago, según confirmó el propio IRS.

“Algunos estadounidenses van a ver los pagos en depósito directo como pendientes o como cheque provisionales en sus cuentas antes de la fecha oficial de pago el 4 de enero del 2021”, alertó la oficina recolectora de impuestos.

El 4 de enero, o sea el lunes, es la fecha en que el Departamento del Tesoro federal transfiere oficialmente los fondos a la instituciones que acreditan los fondos a las cuentas independientes.

Cuando el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, hizo el martes el anuncio por Twitter de los primeros depósitos directos, no mencionó la fecha del 4 de enero. Lo que sí dejó claro es que la tramitación de pagos a cuentas bancarias se extendería hasta la próxima semana.

.@USTreasury has delivered a payment file to the @FederalReserve for Americans’ Economic Impact Payments. These payments may begin to arrive in some accounts by direct deposit as early as tonight and will continue into next week (1/2)

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 29, 2020