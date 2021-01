¿Cuáles son los derechos que tienes al recibir el segundo cheque de estímulo?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Desde la entrega del primer cheque de estímulo algunas reglas han cambiado por lo que es una buena idea que conozcas cuales son tus derechos al recibir un nuevo pago.

Ahora que el segundo cheque de estímulo está siendo entregado de acuerdo a los grupos de pago, decenas de millones de estadounidenses recibirán $600 dólares por persona. Sin embargo, es necesario que conozcas los cambios en las calificaciones y el nuevo límite de ingresos que podría impedir que muchas personas puedan recibir otro pago.

Aunque cualquier persona tiene derecho a gastar su dinero como quiera, continúan existiendo algunas dudas por lo que te ayudaremos a resolverlas mientras el IRS continúa enviando los nuevos pagos hasta el 15 de enero a través de depósito directo, cheques físicos y tarjetas EIP. Después de esa fecha los que no hayan recibido su cheque tendrán que reclamarlo en su declaración de impuestos.

Si debes dinero por la manutención de menores tu cheque de estímulo no puede ser confiscado

Según la Ley CARES, el dinero del estímulo podría ser confiscado por las agencias estatales y federales para cubrir la manutención de los hijos atrasados. Sin embargo, tu segundo cheque de estímulo no puede ser tomado si tu debes dinero para la manutención de los niños. Este cambio con el nuevo pago es ampliamente comprendido por las agencias federales y estatales. Sin embargo, podrían existir excepciones.

Los bancos y acreedores no podrán embargar tu depósito, solo con una excepción

Con el primer cheque de estímulo, los bancos y acreedores privados pudieron embargar un pago para cubrir una deuda pendiente. Sin embargo, algunos estados, como California, emitieron órdenes que prohibía a los bancos y acreedores embargar tu cheque de estímulo. Con el segundo cheque de estímulo, tu pago está protegido del embargo bancario, de los acreedores y cobradores de deudas privados, según el texto de la ley.

Sin embargo, hay una importante advertencia: Los bancos de manera individual pueden decidir si quieren usar tu depósito directo de estímulo para cubrir los gastos de sobregiro, según un informe del diario The New York Times. Esto se debe a que para la mayoría de la gente, el cheque de estímulo se deposita en la misma cuenta bancaria donde también reciben reembolsos de impuestos.

Bancos como Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase y Wells Fargo dijeron que de manera temporal pondrían los saldos negativos en cero de sus clientes para que puedan acceder al dinero de estímulo, algunos bancos regionales y comunitarios están embargando ese dinero para pagar los cargos por sobregiro, o están considerando las solicitudes de los clientes caso por caso, según el Times. Si esto te sucedió debes ponerte en contacto con tu banco para pedir una excepción temporal de sobregiro, aunque es posible que esto no suceda.

El gobierno no grabará tu primer ni el segundo cheque de estímulo

Debido a que el IRS no considera los pagos de estímulo como un ingreso, esto significa que no se te cobrarán impuestos sobre el dinero de estímulo y el IRS no te embargará para pagar deudas de impuestos atrasados.

Un pago directo que recibas no reducirá tu reembolso de impuestos en 2021 ni aumentará la cantidad que debes cuando presentes tu declaración de impuestos de 2020.

Tampoco tendrás que devolver parte de ese cheque de estímulo si tienes derecho a una cantidad menor en 2021.

En caso de no recibir todo el dinero que se te debía este año puedes reclamar el monto total de tu cheque de estímulo como un Crédito de Reembolso de Recuperación en tu declaración de impuestos federales de ingresos de 2020 al presentar en 2021.

No tienes que declarar impuestos para obtener un cheque de estímulo

Aunque los impuestos juegan un papel importante en la determinación de la elegibilidad del cheque de estímulo, no es necesario haber presentado una declaración de impuestos para tener derecho a un cheque. Si tienes más de 65 años, por ejemplo, y recibes Ingreso de Seguridad Suplementario o Seguro de Discapacidad del Seguro Social, aún podrías calificar para un cheque de estímulo bajo la Ley CARES así como con el segundo cheque. Sin embargo, es posible que tengas que dar un paso más para solicitar su pago y recibir su cheque.

Los dueños de casas y las residencias de ancianos no pueden quitarte el dinero del estímulo

La Ley CARES impidió que los caseros te exigieran que les dieras tu cheque de estímulo para pagar el alquiler. Las residencias de ancianos y los centros de cuidado tampoco pueden pedirte que entregues el dinero de tu cheque de estímulo para hacer un pago, según el IRS.

El segundo cheque de estímulo sigue las mismas reglas. Si alguien te presiona o amenaza con el desalojo a cambio de tu pago, asegúrate de conocer tus derechos en relación con los cheques de estímulo y la moratoria de desalojo que dura hasta el 31 de enero. La legislación de estímulo de $900 mil millones de dólares incluye asistencia de alquiler para los estados y ciudades.

Si el pago de tu cheque se retrasa el dinero del estímulo no será confiscado

Si tienes que hacer un depósito o una mensualidad de un pago como un automóvil, no estás obligado, en la mayoría de los casos, a entregar el dinero del estímulo a menos que se tengan algunas excepciones.

Si aún no te entregan el primer cheque puedes reclamar un reembolso

Si tenía derecho a recibir un primer cheque pero aún no has recibido un depósito directo, un cheque o una tarjeta de débito prepagada de EIP del IRS, es posible que se te haya pasado por alto por error o que tengas un problema que deberás resolver. Ciertos grupos que tienen derecho a ese primer pago, como algunos adultos mayores, jubilados, beneficiarios del SSDI, no ciudadanos y los que están encarcelados, pueden presentar una solicitud de pago en 2021.

Si no recibiste tu segundo cheque a mediados de enero podrás reclamar tus impuestos en 2021

Para obtener tu dinero debes presenta un Crédito de Reembolso de Recuperación cuando presentes tu declaración de impuestos federales del año 2020 cuya fecha límite es el 15 de abril.

Cuando presentas un formulario 1040 o 1040SR del 2020, obtendrás un reembolso por la cantidad de dinero que perdiste en la primera ronda. Este crédito aumentaría la cantidad de tu reembolso de impuestos o disminuiría la cantidad de impuestos que debes pagar por el dinero de estímulo que todavía debes.

Las personas encarceladas podrán reclamar su cheque de estímulo

Aunque al principio hubo mucha confusión, las personas que están en prisión pueden optar al primer cheque de estímulo de hasta $1,200 dólares por adulto.

Según informó el Washington Post, un fallo de un juez en California durante el otoño requirió que el IRS se pusiera en contacto con las personas encarceladas que pueden presentar una reclamación para un cheque de estímulo. La fecha límite para presentar una reclamación en 2020 ya pasó. Al igual que con otras personas que no han recibido un pago, el IRS dijo que si no recibes un pago antes del 31 de diciembre, puedes reclamarlo como un Crédito de Reembolso de Recuperación en 2021 presentando un Formulario 1040 o 1040-SR de 2020.

Casos en donde deberás devolver el cheque

Si el IRS te envió por error más dinero del que calificas o si recibes dinero de una persona que falleció, la agencia ha mencionado que deberás devolver ese dinero.

