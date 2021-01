Arrestan a latino líder de grupo que se manifestará a favor de Trump en Washington

Autoridades en Washington arrestaron en lunes a uno de los líderes de la organización Proud Boys, uno de los grupos que harán una manifestación a favor de Donald Trump el 6 de enero, cuando el Congreso haga la cuenta formal y final de los votos del Colegio Electoral, que dan al demócrata Joe Biden la victoria en las elecciones de noviembre.

Enrique Tarrio, un latino de Miami, fue arrestado por la Policía Metropolitana como sospechoso de quemar el mes pasado una pancarta de Black Lives Matter que estaba en una iglesia afroamericano de la capital de Estados Unidos.

Según el New York Times, Tarrio, de 36 años, fue acusado de destrucción de propiedad por el incidente. Los agentes que lo arrestaron el lunes lo hallaron con munición para armas de alto calibre.

We want to make clear to the Proud Boys and other extremists who dare to assault our institutions, our humanity and our dignity, that we will stand up and hold them accountable. Attacks on Black churches have no place in society today. https://t.co/GFuEAUfBmg

— Kristen Clarke (@KristenClarkeJD) January 4, 2021