Acusan a hija y al novio del asesinato de una mujer al norte de Nueva York

Una adolescente de 17 años y su novio de 16 fueron acusados del asesinato de una mujer al norte del estado de Nueva York.

De acuerdo con Rochester First, Ottilia Piros, de 36 años, fue hallada sin vida el 29 de diciembre cuando agentes fueron llamados a que hicieran a indagar por el bienestar de la mujer.

Este martes, Drew Forsythe, jefe de Policía de Greece, una población al oeste de Rochester, informó que Hannah Thomas y su novio Richard Ávila fueron arrestados y acusados de asesinato en segundo grado. Thomas es hija de Prios.

“No vamos a especular sobre el motivo de por qué se hizo esto más que para decir que fue un acto atroz y eso es todo lo que voy a decir al respecto”, dijo Forsythe. “Ella [Piros] recibió un disparo a corta distancia en la cabeza. Para mí, eso es una ejecución”.

The victim is 36-year-old Ottilia Piros. She was a resident at the home. Chief Forsythe isn’t ready to release a motive or if police have a suspect in mind. #roc @DandC pic.twitter.com/tKPuY5kXzK

— Will Cleveland (@WillCleveland13) December 30, 2020