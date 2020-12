Acusan a exnovio del asesinato de latina hallada en el río Miami en 2001

Pasaron casi 20 años para empezar a hacer justicia por una mujer latina asesinada en el sur de la Florida.

El exnovio de Rebeca Peña, hallada en 2001 sin vida en una maleta flotando en un canal del río Miami tras su desaparición, fue acusado este martes del asesinato de la mujer que fue vista por última vez con vida tras participar como extra de una película sobre el boxeador Muhammad Ali.

Relacionado: Hispana de Nueva York muere al tratar de rescatar a hija de amiga de novio abusador

Berkley Calvin Curtis Jr., de 45 años, fue acusado de asesinato en segundo grado de Peña, de 26 años, cuyo cadáver fue encontrado en una maleta con dos pesas de hacer ejercicio de 25 libras cada una para que supuestamente no flotara, detalló hoy la Fiscalía estatal de Miami-Dade.

Sin embargo, unos navegantes hallaron el cadáver el 16 de abril de 2001, cinco días después de su desaparición, dentro de la maleta flotante.

Today, Berkley Calvin Curtis Jr. has been charged with 2nd Degree Murder of 26-year-old Rebecca Pena, nearly 20 years after her killing. Along with @KathyFndzRundle and @CoralSpringsPD, we were able to bring closure to Rebecca Pena’s family. pic.twitter.com/419G1OPH5n

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) December 15, 2020