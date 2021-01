Amenaza de bomba en Nueva York: evacuaron centro comercial en Queens

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un informe de una bomba dentro de un automóvil provocó ayer la evacuación de un centro comercial en Queens (NYC), pero el dispositivo resultó ser falso y un perro fue encontrado encerrado en el vehículo.

El aviso llegó poco después de las 7:30 a.m. de ayer, cuando una persona que llamó al 911 informó de un automóvil Tesla con cables expuestos y posiblemente un tanque de propano en el Queens Place Mall, en Elmhurst, según las autoridades.

Más tarde, la policía describió la llamada como un “engaño” y publicó una foto del artículo improvisado con cables conectados a una lata de aerosol junto con algunos otros objetos indiscernibles, describió New York Post.

Se cree que se trata de un auto robado. Un perro husky fue rescatado del interior alrededor de las 11 a.m. No se han anunciado arrestos por este caso, pero las autoridades sospechan que la falsa alarma fue obra de Louis Shenker, un fanático de derecha arrestado y liberado la semana pasada por un supuesto incendio provocado, informó más tarde ABC News.

Un letrero de “Black Lives Matter” se adjuntó a la falsa alarma y la policía está investigando si Shenker (22) lo puso allí para desacreditar el movimiento, dijeron las fuentes.

WATCH as Deputy Commissioner Miller and @FDNY update the media on today's suspicious vehicle at Queens Place Mall. pic.twitter.com/AUuwBXpjCc — NYPD NEWS (@NYPDnews) January 4, 2021

This is the hoax device that was found during the investigation in Queens earlier today. pic.twitter.com/IEUprCpdE4 — NYPD NEWS (@NYPDnews) January 4, 2021