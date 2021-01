De Blasio pide al Estado libertad para acelerar plan de vacunación contra el COVID

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de que el gobernador Andrew Cuomo criticara duramente a la ciudad de Nueva York por la lentitud en que están poniendo las vacunas contra el COVID-19, y amenazara con imponer a los hospitales multas de hasta $100,000, si no administran las vacunas que tienen para fines de esta semana, el alcalde Bill de Blasio hizo un llamado a trabajar conjuntamente y buscar mencanismos más efectivos. Cuando cifras muestran que de todas las vacunas en su poder solo se han aplicado el 31%, el mandatario local pidió al Estado y al gobierno federal que le concedan a la Ciudad libertad para vacunar.

“Necesitamos escuchar a nuestros líderes de atención médica y a nuestros trabajadores de la salud que están diciendo, dennos la flexibilidad para vacunar a más y más personas, permítannos tener la capacidad de hacer nuestro trabajo de la manera correcta, darles la libertad de vacunar y vacunarán a miles, a decenas de miles, luego a cientos de miles, luego a millones”, dijo el burgomaestre. “Lo que no necesitan es más burocracia. Lo que no necesitan es la amenaza de multas. ¿Por qué no dejamos de hablar de multas y empezamos a hablar de la libertad de vacunar, dejando que los profesionales hagan su trabajo? Entonces, vamos a movernos con toda la velocidad, capacidad, creatividad, flexibilidad imaginables para hacer lo que podamos, pero necesitamos la ayuda del gobierno del Estado. Necesitamos ayuda del gobierno federal”.

En ese tenor, el líder de la Gran Manzana anunció un plan para aumentar la rapidez del programa de vacunación, con la adecuación de puntos de atención 24 horas en toda la ciudad, pero insistió en que el Estado debe darle luz verde.

“Vamos a dar un siguiente paso en nuestro esfuerzo más allá de los hospitales y clínicas y los sitios que ya hemos establecido, alrededor de 125 sitios en la ciudad de Nueva York, llegando a alrededor de 160 esta semana. Vamos a iniciar un nuevo tipo de sitio, un sitio de vacunación masiva”, dijo el Alcalde. “Queremos crear sitios públicos donde cualquier persona en las categorías apropiadas pueda venir las 24 horas del día, los siete días de la semana y vacunarse. Serán en los cinco condados“.

El jefe de la Gran Manzana advirtió que la Ciudad tiene la capacidad y el personal para avanzar con mayor rapidez en el plan de vacunación.

“Y estoy pensando particularmente en las personas mayores de 75 años y, por supuesto, estoy pensando en todos los trabajadores esenciales, los trabajadores públicos, los primeros en responder, los educadores, pero también los trabajadores de las tiendas de comestibles, las personas que han estado con nosotros a través de esta crisis… Quiero que sea fácil para todos vacunarse”, acotó. “Con el apoyo del Estado, con la aprobación del Estado, podemos mover eso en cuestión de días y abrir un frente completamente nuevo”.

El Alcalde afirmó que anunciarán los sitios que s ehabiliten cuando estén listos, pero anticipó que algunos de esos puntos estarían localizados en la Terminal del Ejército de Brooklyn, el Annex Building en Sunset Park, el Bathgate Industrial Park, en El Bronx y La Marqueta en East Harlem.

“Todos estos serán sitios públicos, sitios propiedad de la Ciudad y le enviaremos detalles sobre horarios y ubicaciones exactos a medida que se conecten. Y nuevamente, esto se suma a todas las instalaciones de Health + Hospitals, a los centros de vacunación que ya hemos estado instalando, incluso en los edificios de las escuelas públicas y los sitios emergentes del Departamento de Salud”, advirtió.

De Blasio tambien pidió a la Administración Cuomo que le dé a la Gran Manzana la aprobación para poder vacunar desde ya a grupos que todavía no aparecen en el plan de inmunización actualmente.

“Los héroes de la salud merecen ser los primeros. Corrían el mayor riesgo. Se rindieron, lamentablemente, muchos de ellos dieron su vida para poder cuidar a los pacientes, pero ahora queremos ir a las personas de mayor riesgo, que sabemos que son personas mayores”, dijo el mandatario, advirtiendo que muchas personas en la línea no se han querido vacunar y dejan esas dosis libres.

“Démosle a nuestros héroes de la salud la libertad de vacunar. Entonces, si alguien tiene 98 años, pongámosle una vacuna. Si alguien está en uno de los hospitales y tiene más de 75 años, automáticamente debería tener derecho a ser vacunado. Podemos hacer más de una cosa a la vez. Podemos enfocarnos en vacunar a todos los héroes de la atención médica que quieren la vacuna”, mencionó el político. “A todas las personas en hogares de ancianos y que trabajan en hogares de ancianos que quieren la vacuna, al mismo tiempo que expandimos las categorías, llegando a personas mayores de 75 años, llegando a educadores, llegando a oficiales de policía, llegar a todas las personas que necesitamos para recibir la vacuna lo más rápido posible”.

El Alcalde recordó que el plan de la Ciudad es vacunar a 1 millón de personas en enero, pero advirtió que necesita de la ayuda federal para poder llevar a buen puerto su plan, por lo que envió una carta al vicepresidente Mike Pence.

“Tenemos un desafío, porque, en este momento, en la ciudad de Nueva York, no sabemos cuándo estamos recibiendo envíos futuros. No podemos planificar. Necesitamos hacer un millón de dosis en el mes de enero. Aún no sabemos de dónde provendrán esas dosis. Necesitamos que el gobierno federal utilice plenamente la Ley de Producción de Defensa para maximizar la producción, para darnos la mayor claridad posible sobre el cronograma para que podamos planificar”, advirtió De Blasio.

La Ciudad anunció además que esta semana empezarán a vacunar a los médicos no afiliados como dentistas, fisioterapeutas, auxiliares de atención domiciliaria y optometristas, que se estiman en unos 50,000 profesionales.

De Blasio también hizo referencia a la preocupación de las autoridades ante la nueva cepa del coronavirus que se descubrió en el Reino Unido, que ya llegó a Nueva York, y aprovechó para hacer un llamado al Gobierno federal para que se emita una prohibición a la llegada de vuelos de ese país.

“Ahora tenemos un nuevo enemigo, esta nueva variante que se identificó por primera vez en el Reino Unido. Todos deberíamos estar preocupados por esto. Gracias a Dios, no porque sea más mortal, sino porque se propaga, desafortunadamente, incluso más rápido”, comentó el Alcalde. “Necesitamos que el gobierno federal intervenga aquí y prohíba todos los viajes desde el Reino Unido a los Estados Unidos. Y, obviamente, estoy específicamente más preocupado por los tres aeropuertos que sirven a la ciudad de Nueva York. Es hora de dejar las medias tintas. Quiero decir, ahora mismo, todavía puedes subirte a un avión en Londres, ni siquiera tener pruebas de que tienes una prueba negativa y venir alegremente a la ciudad de Nueva York y propagar la enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso?“.

El burgomaestre manifestó que si no se toma una medida radical, se está poniendo en riesgo a los neoyorquinos.

“Si no tenemos una prohibición de viajar, entonces literalmente estamos invitando a esta nueva y horrible variante en la puerta aún más y eso no tiene sentido (…) Acabemos con ese peligro ahoramismo“, agregó.

El gobernador Cuomo, por su parte, aseguró que la nueva cepa del coronavirus “podría cambiar las reglas del juego”, ya que representa una mayor amenaza.

Tras destacar que las muertes del último día llegaron a 149 y advertir que hubo 12,666 nuevos contagios, elevando el promedio a 8.31% en todo el estado, Cuomo hizo un llamado a aquellas personas que hayan estado expuestas a la nueva cepa a que se comuniquen con las autoridades de salud.

“Este es un virus con el que debemos tener mucho cuidado (…) incluso si la letalidad no aumenta, el hecho de que sea mucho más transmisible es un problema muy real”, comentó el líder demócrata. “Este es un virus que viaja. Pero tenemos que saberlo. La contención es de vital importancia aquí. Aumenta drásticamente nuestro desafío y tenemos que ser conscientes de ello”.

El COVID-19 en cifras