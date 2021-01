Empiezan los problemas con distribución de segundo cheque de estímulo: clientes de H&R Block denuncian envío de dinero a otras cuentas

La compañía de preparación de impuestos H&R Block informó mediante sus redes sociales este lunes que algunos de sus clientes no están recibiendo el segundo cheque de estímulo que distribuye el IRS por un error entre la cuenta temporal y la cuenta oficial para depósitos bancarios.

El calendario de distribución del Servicio de Rentas Internas (IRS) y el Departamento del Tesoro inició la semana pasada con los depósitos a cuentas bancarias de los beneficiarios que suministraron esa información a las agencias.

Sin embargo, las personas que recurrieron a H&R Block para presentar la información contributiva deberán esperar más tiempo, ya que el dinero fue depositado en cuentas bancarias que no son las oficiales de los contribuyentes.

Según la compañía de impuestos, algunos de los clientes que han usado la herramienta del IRS “Get My Payment” (Obtener mi pago) han visto que el número de cuenta al que fue depositado el pago no es la suya.

La redirección a la cuenta temporal afecta a los consumidores que usaron la opción de “Refund Transfer” o “Transferencia de reembolso” en el 2019.

Al momento, H&R Block investiga por qué ocurrió lo anterior.

The IRS Get My Payment website may display an account number you don’t recognize. If you took a Refund Transfer, it may be reflecting that account number. Check your 2019 return to confirm.

— H&R Block (@HRBlock) January 5, 2021