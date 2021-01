Hallan muerto a adolescente que salió a pasear en kayak en Nueva York

Authorities have found the body of a teenage Long Island kayaker who went missing, officials said. https://t.co/3bRHm4Uhs3

Raistlin Ruther, un kayakista de 18 años que había desaparecido en Long Island (NY), fue encontrado muerto, dijeron las autoridades.

Ruther, residente de Riverhead, zarpó con su kayak azul en Jamesport alrededor de las 8 a.m. del sábado y nunca regresó, dijo la Guardia Costera de EE.UU (USCG).

El joven deportista fue reportado desaparecido alrededor de las 4:50 p.m. del sábado. Los rescatistas recorrieron las aguas cercanas durante varias horas hasta encontrar su kayak volcado. No se informaron las causas del accidente.

Una unidad marina del Departamento de Policía de Southold encontró el cuerpo de Ruther una milla al oeste del Canal Shinnecock, cerca de Hampton Bays, justo antes de las 9 p.m., el sábado.

Laura Gandara, madre del occiso, lo recordó como un ávido amante de la naturaleza que amaba el agua y la aventura. “Era un chico educado y educado”, dijo entre lágrimas a Newsday. “No era el chico promedio de 18 años”.

Agregó que Ruther era un kayakista experimentado, que viajaba equipado con un traje de neopreno y había llamado a su abuela el sábado por la mañana diciéndole que estaba teniendo un buen día en el agua.

Raistlin Ruther "was such a well-mannered, polite boy," his mother, Laura Gandara said through tears. "He was not your average 18-year-old." https://t.co/TJtsv7ktV2

