Niño de 4 años muerto y otro herido arrollados frente a escuela en Nueva York; conductor en fuga

Un niño de 4 años murió y otro de 6 está hospitalizado después de que fueron atropellados por un vehículo que huyó de la escena en Brooklyn (NYC) ayer.

Las autoridades dijeron que poco después de las 9 a.m. los niños fueron atropellados en la calle 67, entre las avenidas 20 y 21 en la sección Bensonhurst, a la vuelta de la esquina de la escuela PS 205, The Clarion School.

Una minivan azul abandonó la escena del arrollamiento, pero la policía dijo que el conductor fue contactado más tarde y regresó al lugar, acotó Pix11.

No quedó claro de inmediato si los niños asistían a clases allí. Ambas víctimas fueron trasladadas al hospital por servicios de emergencia Hatzalah antes de que el FDNY llegara al lugar, dijeron las autoridades. El niño de 4 años fue declarado muerto en el hospital y el de 6 estaba en estado crítico.

