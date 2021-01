Republicanos en cuesta arriba para detener en Congreso la certificación de triunfo de Biden

Hay un dicho que reza: “Mucho ruido y pocas nueces”. Aplica perfectamente a los republicanos en el Congreso que se opondrán a la certificación del triunfo del presidente electo Joe Biden este 6 de enero.

La razón es que los más de 100 representantes y 13 senadores tienen una fuerte presión de sus compañeros en contra, pero sobre todo pocas posibilidades para anular el voto del Colegio Electoral, debido a la falta de pruebas sobre el supuesto fraude electoral que el presidente Donald Trump alega.

De hecho, el senador Josh Hawley (Missouri), el primero revelar públicamente que desafiaría el proceso desde el Senado, intenta matizar el movimiento del que forma parte, que tiene en Ted Cruz (Texas) a otro líder visible.

En una entrevista en Fox News, el más joven de los senadores se vio acorralado por Bert Baier, quien le preguntó si el objetivo era que el 20 de enero el presidente Trump rindiera juramento como mandatario 46.

“Eso depende de lo que suceda el miércoles, quiero decir, es por eso que tenemos el debate”, dijo Hawley. “Tengo la responsabilidad en esta sesión conjunta del Congreso de decir: ‘No tengo ningún problema con eso’ o ‘Tengo un problema con eso'”.

Ninguno de los opositores a que se certifique la elección ha dado señales de tener elementos claros para empujar a una votación a su favor.

En tanto, se espera que todos los demócratas rechacen las mociones, así como decenas de republicanos que han exigido a sus compañeros terminar con ese movimiento, como lo han externado senadores de alto rango: Susan Collins (Maine), Bill Cassidy (Lousiana), Lisa Murkowski (Alaska) y Mitt Romney (Utah). A ellos se han sumado otros, como Jim Inhofe (Oklahoma).

“Desafiar la certificación de un estado, dado lo específica que es la Constitución, sería una violación a mi juramento en el cargo; no es algo que esté dispuesto a hacer y no es algo que los habitantes de Oklahoma quieran que haga”, Inhofe.

El líder de la minoría en el Senado, Charles Schumer (Nueva York), confía en que el desafío de algunos republicanos termine en intento fallido.

“Joe Biden será Presidente de los Estados Unidos en 15 días”, tuiteó. “Kamala Harris será vicepresidenta de los Estados Unidos en 15 días”.

La mayor complicación estaría en el Senado, ya que en la Cámara de Representantes los demócratas dominan el escenario, aunque el líder republicano del movimiento en contra de la certificación, Matt Gaetz (Florida), consideró que si la presidenta Nancy Pelosi (California) ignora la objeción del Partido Republicano enviaría una mala señal. Afirmó que tienen el apoyo de los republicanos en el Senado, pero olvidó decir, que solamente de 13.

“Contamos con el apoyo de los miembros del Senado de los Estados Unidos”, afirmó. “Una pregunta en el aire es si Nancy Pelosi permitirá o no las dos horas de debate constitucionalmente autorizado sobre estas cuestiones… creo que se verá muy mal que la Cámara del Pueblo no mantenga el debate si tenemos una objeción constitucionalmente aceptable firmada por un miembro de la Cámara y un senador y eliminaremos ese obstáculo”.

Gaertz no se equivoca si hay consenso sobre el debate. Hay reportes que indican que podría extenderse a casi 10 horas. Después de la discusión la votación para aceptar una investigación al proceso electoral requiere la mayoría de ambas cámaras. Eso es improbable, según los cálculos. La sesión conjunta iniciará a la 1:00 p.m.

El presidente Trump, en tanto, ha celebrado a los senadores opositores, y calificó a quienes los critican como “Grupo de la Rendición”.

“¡El ‘Grupo de Rendición’ dentro del Partido Republicano caerá en la infamia como ‘guardianes’ débiles e ineficaces de nuestra Nación, que estaban dispuestos a aceptar la certificación de números presidenciales fraudulentos!”, escribió.

