A clientes de TurboTax el IRS también depósito dinero de segundo cheque de estímulo en cuentas equivocadas

Los clientes de TurboTax también experimentan problemas con los depósitos directos del segundo cheque de estímulo por parte del Servicio de Rentas Internas (IRS), ya que la agencia envió los fondos a la cuenta temporal de la compañía preparadora de impuestos y no a la de los recipientes.

El problema que impacta a los beneficiarios cuya devolución de impuestos fue tramitada por estos intermediarios también afecta a quienes cumplieron con la obligación contributiva con la ayuda de H&R Block.

En ambos casos, el IRS transfirió el dinero a la cuenta de los preparadores de impuestos para que éstos se lo enviaran a los contribuyentes.

H&R Block alertó primero

H&R Block fue la primera compañía en alertar a sus clientes del problema mediante tuits en la red. El contenido indica que la redirección a la cuenta temporal afecta a los consumidores que usaron la opción de “Refund Transfer” o “Transferencia de reembolso” en el 2019.

“Si usted tomó una ‘transferencia de reembolso’ puede estar reflejando ese número de cuenta. Verifique su devolución de impuestos del 2019 para confirmar. Pero no se preocupe- nosotros hemos enviado estos pagos por el método que usted escogió para la transferencia de reembolso: depósito directo, cheque o Emerald Card. El dinero deberá estar disponible para final del día”, lee una de las publicaciones compartidas este lunes en Twitter.

But don’t worry – we have sent these payments on to the method you chose for Refund Transfer: direct deposit, check or Emerald Card. The money should be there by the end of the day. — H&R Block (@HRBlock) January 5, 2021

The IRS Get My Payment website may display an account number you don’t recognize. If you took a Refund Transfer, it may be reflecting that account number. Check your 2019 return to confirm. — H&R Block (@HRBlock) January 5, 2021

Explicación de TurboTax

TurboTax, por su parte, indicó este martes por la misma red: “El IRS anunció ayer que debido a la rapidez con la que procesó los segundos pagos de estímulo, enviaron algunos pagos a una cuenta que podría estar cerrada o inactiva”.

(7) By law, in these cases the financial institution must return the payment to the IRS. Unfortunately, the IRS has also stated that, while they are exploring options to correct these payments, this may cause a delay in stimulus payments for some. — Intuit TurboTax (@turbotax) January 5, 2021

La compañía agregó en otro tuit: “Por ley, en estos casos, la institución financiera debe devolver el pago al IRS. Desafortunadamente, el IRS también indicó que, mientras están explorando opciones para corregir estos pagos, esto puede causar retrasos en los pagos de estímulo para algunos”.

La empresa preparadora además aseguró que le suministró al IRS la información correcta de las cuentas individuales a dónde debía ser depositado el dinero.

(5) As part of the Tax Filing process, TurboTax sends the appropriate banking information to the IRS to deliver stimulus payments directly to customer bank accounts. — Intuit TurboTax (@turbotax) January 5, 2021

¿Qué hacer para recibir el dinero adeudado?

La recomendación incial es que los contribuyentes verifiquen por los próximos días el estatus de pago mediante la herramienta en línea del IRS “Get My Payment” para ver si recibieron el dinero de estímulo.

En caso de que estas compañías no puedan transferir los fondos correspondientes del segundo cheque de estímulo a los afectados ni el IRS tampoco, las personas deberán reclamar el desembolso como “Crédito de reembolso de recuperación” en su próxima declaración de impuestos.