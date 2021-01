¿Quién es el grupo afectado por el error de IRS que no recibirá su segundo cheque de estímulo de manera automática?

Los contribuyentes que han revisado el estatus de su segundo cheque de estímulo mediante la herramienta “Get My Payment” del Servicio de Rentas Internas (IRS) y han recibido el mensaje “Payment Status #2 – Not Available”, no recibirán un segundo cheque de estímulo de manera automática.

El IRS ha comenzado a depositar y enviar de manera automática millones de pagos de impacto económico con valor de hasta $600 dólares para las personas solteras y para sus dependientes económicos.

Mientras una gran cantidad de estadounidenses han recibido su segundo cheque de estímulo, el IRS informó que quienes reciban el mensaje de “Estado de pago #2” en la herramienta de Get My Payment tendrán que esperar hasta que presenten su declaración de impuestos del 2020 para poder recibir el pago, incluso si recibieron el primer cheque de estímulo sin problemas.

El IRS aconseja que en caso de no recibir el Pago de Impacto Económico, los contribuyentes deben presentar su declaración de impuestos de 2020 de forma electrónica y reclamar el Crédito de Reembolso de Recuperación en su declaración de impuestos para obtener su pago y cualquier reembolso “tan pronto como sea posible”, señala la agencia.

Al parecer el problema está afectando a las personas que presentaron sus impuestos de 2019 a través de H&R Block y TurboTax. Algunos de los pagos del segundo cheque de estímulo fueron enviados por el IRS a una cuenta bancaria desconocida, después de que una gran cantidad de contribuyentes han intentado rastrear sus depósitos al utilizar la herramienta del IRS.

But don’t worry – we have sent these payments on to the method you chose for Refund Transfer: direct deposit, check or Emerald Card. The money should be there by the end of the day.

— H&R Block (@HRBlock) January 5, 2021