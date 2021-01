¿Llegará el segundo cheque de estímulo a todos los grupos de pago antes de la fecha límite de entrega el 15 de enero?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aunque la entrega del cheque de estímulo está siendo un proceso de entrega más rápido, el corte de la fecha de entrega está aumentando la presión entre los ciudadanos ya que algunos podrían esperar más semanas o incluso meses.

El Servicio de Rentas Internas (IRS) acaba de activar su herramienta de seguimiento para el segundo cheque de estímulo, sin embargo, el tiempo ya se está acabando. El IRS y el Tesoro solo tienen hasta el 15 de enero como fecha límite para enviar la nueva ola de pagos de $600 dólares por persona, por lo que será hasta entonces cuando los depósitos directos, los cheques en papel y las tarjetas EIP serán emitidos.

Los procesos parecen estar siendo más rápidos que durante la primera ronda de entrega de cheques de estímulo, sin embargo, no todos los que califican recibirán su pago antes de la fecha límite.

A las agencias se les puede terminar el tiempo mientras que podría retrasarse la entrega. Tu posición en el programa de grupos de pago podrían darte una idea si estarás entre los primeros en recibir un segundo cheque de $600 dólares o te encuentras al final de la línea.

Si te preguntas qué pasó con el impulso de último minuto para reemplazar los cheques de $600 dólares con un máximo de $2,000 dólares, esa oportunidad se acabó a menos que el nuevo Congreso acepte un cheque de estímulo más grande. Mientras tanto, el presidente electo Joe Biden ya ha respaldado un tercer cheque de estímulo en 2021.

Depósitos directos

Aunque los depósitos directos tienen una ventaja, existe una trampa. Las personas que tienen su información de depósito directo archivada en el IRS están en el primer grupo de personas que reciben los $600 dólares. Una transferencia electrónica de fondos es más rápida y eficiente que enviar un cheque en papel, lo que significa que el IRS puede procesar a una cantidad mayor de personas de manera más rápida. A partir del 29 de diciembre una gran cantidad de ciudadanos empezaron a recibir su dinero.

Desde este lunes 4 de enero el IRS puso en funcionamiento la herramienta para rastrear el segundo cheque de estímulo a través de Internet, sin embargo, si lo haces, ten en cuesta que no podrás inscribirte o modificar información de tu depósito directo. Lo que significa que en caso de no recibir tu depósito hasta el 15 de enero no tendrás más remedio que esperar el cheque por correo postal.

Relacionado: ¿Cómo rastrear tu segundo cheque de estímulo y otros envíos a través de la aplicación del USPS?

Los beneficiarios del Seguro Social

Como el IRS tenía información del depósito directo de muchas personas que reciben los beneficios sociales del gobierno federal, empezaron a recibir su segundo cheque de estímulo a partir de esta primera semana.

Para los beneficiarios del SSDI y SSI reciben los recursos federales a través de la tarjeta Direct Express, pero en la primera entrega este grupo de personas recibieron su cheque de estímulo a través de un cheque de papel.

Los cheques de papel están llegando

Desde el miércoles 30 de diciembre el IRS comenzó a enviar los primeros cheques en papel por correo postal. Aunque la velocidad es mayor que la primera ocasión, también existen limitaciones que necesitas conocer.

El Tesoro de los Estados Unidos puede procesar entre 5 y 7 millones de cheques de estímulo en papel a la semana, además de los cheques de otros programas federales, según un informe que la Oficina de Responsabilidad del Gobierno que difundió en junio, lo que significa que algunas personas tendrán que esperar.

Cualquier persona que no reciba su cheque de estímulo antes del 15 de enero tendrá que reclamar cuando inicie la temporada de presentación de impuestos del 2021. Esta acción le dará ventaja a las personas que se inscriban para que la agencia les haga un depósito directo.

Hasta ahora el tiempo se convierte en una cuestión de qué tan pronto se puedan presentar los impuestos para el 2020 y qué tan rápido el IRS podría procesar tu declaración. Estos dos escenarios están influenciados por varios factores. Las personas que presenten su declaración en febrero podrían recibir el dinero de su cheque de estímulo en forma de un Crédito de Reembolso de Recuperación meses antes que las personas que esperan hasta el 15 de abril para presentar su declaración.

Relacionado: ¿En qué grupo de pago te encuentras para recibir el segundo cheque de estímulo de $600 dólares?

Tarjetas EIP

Las tarjetas de débito EIP son tarjetas Visa prepagadas que el IRS puede enviar en lugar de un cheque de papel. El IRS ha dicho que empezará a enviar las tarjetas EIP esta semana, un cambio con respecto al retraso que sufrieron hace un mes cuando fueron enviadas por primera vez el año pasado. Las mismas reglas se aplican a los cheques de papel. Si no recibes el tuyo para el 15 de enero, tendrás que presentar un Crédito de Reembolso de Recuperación entre el 16 de enero y el 15 de abril como parte de la temporada de impuestos.

Personas con situaciones especiales

Esta categoría incluye las personas que recibieron su cheque de estímulo después de junio, que aún no han recibido su pago completo o que no sabían que necesitaban completar un paso extra. Aún no está claro qué sucedería si existiera un problema durante el proceso y el Crédito de Reembolso de Recuperación se retrasara aún más. Es probable que el IRS establezca una fecha límite diferente y para solucionar los errores administrativos, como la falta de dinero, la retención del cheque por vivir en un territorio estadounidense y no recibir el dinero que esperaba o el fallo judicial que hizo posible que millones de personas que estaban encarceladas reciban un cheque después de que el IRS cambiará excluir a este grupo.

Te podrá interesar: