Seguidores de Trump entran al Congreso a la fuerza; suspenden sesión en Senado y la Cámara

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Decenas de seguidores del presidente Donald Trump ingresaron a la fuerza al Congreso, lo que ha provocado que la sesiones de ambas cámaras se suspendan.

La Policía ha intentado replegar a los manifestantes, quienes escucharon al presidente esta mañana en un mitin, pero han rechazado retirarse.

Las autoridades decidieron cerrar por completo el Capitolio, para evitar mayores desmanes, en una acción que, según reporteros que cubren la fuente, no se había visto nunca.

Videos que circulan en redes sociales muestran la agresividad creciente de los simpatizantes del presidente Trump, quienes exigen que se suspenda la certificación del voto del Colegio Electoral, empujados por el llamado del mandatario a rechazar los resultados que dieron el triunfo al demócrata Joe Biden.

#Trump supporters have breached the Capitol police security line and are forcefully entering the Capitol building in protest of Congress’s certification of the electoral college result. #WashingtonDC #Elections2020 pic.twitter.com/8d3A1AA4N3 — Revolution Watch (@RevoWatch) January 6, 2021

La alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, ordenó un toque de queda en la ciudad a partir de las 6:00 p.m. de este miércoles y hasta las 6:00 a.m. del 7 de enero.

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 6, 2021

Reportes de C-SPAN indican que una parte del Capitolio ha sido evacuada, a fin de evitar mayores afectaciones.

Uno de los videos muestra el momento en que los manifestantes golpean la puerta principal.

En un llamado tardío, el presidente Trump pidió que se apoye a la policía del Capitolio y oficiales de la ley.

“Ellos están realmente del lado del país. ¡Manténganse en paz!”, expresó.