¿Puede un indocumentado cobrar un premio de lotería en Estados Unidos?

Si vives en Estados Unidos pero aún no cuentas con tus papeles de residencia y te has visto tentado a comprar algún billete de lotería pero no lo has hecho por temor a que no puedas cobrar el premio, te tenemos buenas noticias.

Aunque cada estado tiene sus propias reglas respecto a los juegos y premios de lotería, todo inmigrante tiene derecho a cobrarlo, sin importar cuál sea su estatus, siempre y cuando haya sido comprado en el país.

Los ganadores que no son ciudadanos deben seguir la ley federal y también la ley del estado en donde se compró el billete premiado, además de pagar un impuesto federal del 30% y los impuestos estatales, que varían en cada uno.

También es probable que deba pagar impuestos en su país y puede que esté sujeto a tratados fiscales vigentes en EE.UU. con su nación.

Debe considerarse que todo premio menor a $600 dólares puede reclamarse en el sitio en donde se adquirió el billete. Toda cantidad superior deberá ser cobrada en la sede de la Comisión de Loterías del estado en cuestión.

Para exigir el pago de un premio menor no se necesitará mostrar algún tipo de identificación, aunque eso también depende de cada estado. Pero para los mayores sí puede llegar a ser necesario presentar una identificación con fotografía que haya sido aprobada por el gobierno ( es decir, pasaporte, licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal, así como la tarjeta de Seguro Social).

Respecto a la edad de quién puede reclamar un premio, eso también dependerá de cada estado; en algunos solicitan que sean mayores de 18 años mientras que en otros 21.