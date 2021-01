Uno de los asaltantes que interrumpió en el Congreso se llevó un atril y lo subasta en eBay por casi $15,000 dólares

Las imágenes de la toma violenta del Capitolio por un grupo de simpatizantes del presidente Donald Trump del miércoles 6 de enero han quedado en la historia. El asalto al Capitolio dejó 4 muertos y más de 53 personas detenidas. Durante la insurrección los simpatizantes portaron símbolos, banderas, disfraces y hasta armas.

La fotografía de un hombre vestido con cuernos de búfalo y sin camiseta ocupando el lugar del presidente del Senado y de un asaltante que se marchaba con un atril del Capitolio dieron la vuelta al mundo. Se trata de la imagen del fotógrafo Win McNamee de Getty Images que inmportalizó ese momento.

A Trump supporter carries a podium around the U.S. Capitol after protesters breached the Capitol Building during a joint session of #Congress in Washington, DC 📷: @WinMc pic.twitter.com/lsF7wg6BI5

— Getty Images News (@GettyImagesNews) January 6, 2021