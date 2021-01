TurboTax anuncia que el segundo cheque de estímulo comenzará a ser depositado este viernes a sus clientes después del error del IRS

La empresa de presentación de impuestos TurboTax anunció este viernes que los pagos del segundo cheque de estímulo que fueron enviados por un error del Servicio de Rentas Internas (IRS) a una cuenta temporal serán liberados a sus clientes a partir de este viernes.

Millones de clientes de TurboTax debieron recibir sus pagos de estímulo días después de que el IRS depositó el dinero en las cuentas bancarias donde los clientes recibieron su devolución de impuestos de 2019, sin embargo, “un error provocó el retraso y mucha confusión”, dijo la compañía en un comunicado.

“Hemos estado trabajando incansablemente con el Tesoro y el IRS para conseguir y traer de regreso los pagos de estímulo a nuestros clientes”, dijo la empresa TurboTax. “Sabemos lo importante que son estos fondos para tantos ciudadanos y lamentamos que un error del IRS haya causado un retraso”.

El cambio de estatus podría no reflejarse en la herramienta “Get My Payment” del IRS, dijo la compañía de presentación de impuestos, por esto los clientes deberán revisar su cuenta bancaria para ver los pagos reflejados. La compañía señala que a pesar de que los depósitos serán distribuidos a partir de este viernes, podría variar según el banco. En el comunicado no está claro si esta situación también será aplicada para los clientes de TurboTax que han recibido el mensaje “Estado de Pago #2 – No Disponible” mientras usan la herramienta de rastreo.

El IRS informó que el error ocurrió debido a la velocidad con la que se requería enviar la segunda ronda de pagos del cheque de estímulo. TurboTax confirmó la mañana de este viernes que el error había sido arreglado.

We are happy to share that stimulus payments will begin to be deposited today for millions of our customers affected by the IRS error.

— Intuit TurboTax (@turbotax) January 8, 2021