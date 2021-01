Qué hacer si pierdes o destruyes por error tu tarjeta de débito EIP con el cheque de estímulo

El Departamento del Tesoro anunció este jueves que aproximadamente 8 millones de pagos del segundo cheque de estímulo serán enviados a partir de esta semana en forma de una tarjeta de débito.

Las Tarjetas de Pago de Impacto Económico (EIP) son emitidas por MetaBank, N.A. y llegarán en un sobre blanco que muestra de forma prominente el sello del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según informó el Servicio de Rentas Internas (IRS).

Las tarjetas mismas tendrán el logotipo de VISA al frente y MetaBank al reverso. El sobre contiene las instrucciones para activar las tarjetas. Durante la primera entrega del cheque de estímulo, una gran cantidad de personas tiraron el sobre que contenía las tarjetas debido a que no las esperaban.

El IRS también está entregando millones de cheques en papel y realizando depósitos de pagos directos. La agencia tiene como límite hasta el 15 de enero para entregar todos los pagos; después de eso, los contribuyentes elegibles que no hayan recibido su pago tendrán que reclamarlo en su declaración de impuestos de 2020.

#IRS urges taxpayers who don’t receive a direct deposit of their 2nd Economic Impact Payment to watch their mail for either a paper check or a prepaid debit card. https://t.co/2WbcQIPYAo #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/IVn3Qkb9qj

— IRSnews (@IRSnews) January 8, 2021