Lo que Joe Biden hereda de Donald Trump: 10 millones de personas sin empleo en medio de la peor crisis sanitaria

Una de las principales prioridades del presidente electo Joe Biden será reconstruir la fuerza laboral e impulsar el crecimiento económico del país.

Biden aseguró la noche de este sábado en Wilmington, Delaware, que impulsará la creación de mejores y más puestos de trabajo; “Adelante con un Estados Unidos que crea puestos de trabajo con dignidad y respeto”. El ahora presidente electo recibirá de la actual administración un país envuelto en una crisis sanitaria y económica que afecta a millones de familias.

A la fecha, el mercado laboral en Estados Unidos aún enfrenta un déficit de más de 10 millones de puestos de trabajo que ha dejado la crisis del coronavirus y que con la desaparición de los beneficios de los $600 dólares semanales del seguro de desempleo ha exacerbado la desigualdad de la riqueza, según un reciente estudio elaborado en conjunto por las universidades de Harvard, Oxford y George Washington.

Un informe del Instituto de Políticas Económicas basado en las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales, el déficit del empleo es de más de 11.6 millones de personas. En otras palabras, son 10 millones de empleos menos que en el mes de febrero, además de los casi 1.6 millones de empleos que se habrían añadido si la recesión no hubiera ocurrido.

Los expertos en empleo han mencionado que el mercado laboral no se recuperará hasta dentro de un par de años por lo que reorientar las habilidades de miles de trabajadores será una labor titánica.

Durante su primer mensaje como vicepresidenta electa, Kamala Harris, reconoció que el camino no será fácil, pero que tanto ella como Biden están listos para encarar el desafío.

Te podrá interesar: Alcohol y comida chatarra fueron los alimentos predilectos durante la noche de la jornada electoral en Estados Unidos

Biden también hereda la mayor crisis en una generación, la pandemia de coronavirus, con tasas de infección que van en aumento, lo que hace destellar señales de peligro para la economía ya que los negocios tendrán dificultades para mantenerse abiertos si los clientes están preocupados por contraer el virus. El coronavirus seguirá perjudicando tanto a los empleadores como a las personas que buscan trabajo.

Si el virus aumenta los casos en el país también disminuirá el interés de las personas en encontrar un empleo que no se desarrolle desde casa. El único camino que tendrá Biden para lograr una recuperación económica será controlar el virus. “Estimular la economía para crear puestos de trabajo es crucial”, dijo Heidi Shierholz, economista principal y directora de políticas en el Instituto de Política Económica a NBC News.

We cannot repair the economy, restore our vitality, or relish life’s most precious moments — hugging a grandchild, birthdays, weddings, graduations, all the moments that matter most to us — until we get this virus under control.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2020