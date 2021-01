Bernie Sanders critica que fortuna de Elon Musk logre súper aumento mientras el salario mínimo no avanza

El senador Bernie Sanders (Vermont) volvió a defender el incremento del salario mínimo a nivel nacional, pero esta vez lo hizo al criticar que los multimillonarios como Elon Musk han aumentado sus fortunas en los últimos meses, a pesar de la pandemia de coronavirus.

Señaló que en marzo 18 del 2020, justo cuando comenzaron los cierres de negocios por la pandemia en Estados Unidos, Musk tenía $24,500 millones de dólares, aunque la revista Forbes lo colocó en séptima posición de los hombres más ricos con $67,500 millones de dólares.

El senador independiente destacó a enero 9 la fortuna del fundador de Tesla alcanzó $209,000 millones de dólares, a pesar de que Forbes indica que se estima en $189,700 millones de dólares, pero ha superado a Jeff Bezos como el hombre más rico del mundo.

Sanders agregó que el salario mínimo en Estados Unidos es $7.25 dólares la hora en el mismo periodo.

Si embargo, algunas entidades, como Nueva York, han aprobado legislaciones que permiten el aumento a $15 dólares, no hay una reforma federal que unifique el ingreso.

“Nuestro trabajo: incrementar el salario mínimo a al menos $15 dólares, aumentar impuestos a los ricos y crear una economía para todos”, indicó.

Wealth of Elon Musk on March 18, 2020: $24.5 billion

Wealth of Elon Musk on January 9, 2021: $209 billion

U.S. minimum wage in 2009: $7.25 an hour

U.S. minimum wage in 2021: $7.25 an hour

Our job: Raise the minimum wage to at least $15, tax the rich & create an economy for all.

— Bernie Sanders (@SenSanders) January 10, 2021