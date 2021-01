La revista ‘Vogue’ bajo críticas por atuendo de Kamala Harris y aclararle la piel

La portada de febrero de la revista Vogue tendrá a la vicepresidenta electa Kamala Harris, pero la publicación enfrenta críticas por dos aspectos: el atuendo de la demócrata y el aclaramiento al tono de piel de la primera mujer en ganar esa posición.

En un adelanto de las opciones de portada, la revista publicó dos opciones de portada, una donde se ve a Harris con tenis Converse, lo cual ha sido criticado por supuestamente “faltar respeto” a la investidura vicepresidencial.

La publicación destaca que la demócrata ha hecho historia, por ser mujer y la primera de color en una posición tan alta en Estados Unidos.

“Haciendo histpria fue el primer paso. Ahora Harris tiene un desafío más monumental: ayudar a sanar a un fracturado Estados Unidos y liderarnos para salir de la crisis”, indicó.

“La portada de la izquierda… no tenía por qué haber sido seleccionada o incluso ofrecida como una opción. Esto dice mucho de cómo ve a nuestra Señora Vicepresidenta”, consideró la experta legal Adrienne Lawrence.

