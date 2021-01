Dos gorilas de zoológico de California serían los primeros primates en el mundo en contagiarse con coronavirus

Dos gorilas de la manada del zoológico de San Diego, California han dado positivo por coronavirus, siendo el primer caso de Estados Unidos y del mundo en el que se registra la enfermedad en primates, de acuerdo a las especialistas del recinto.

Según información difundida por el zoológico californiano, el pasado miércoles 6 de enero, dos gorilas empezaron a mostrar síntomas inusuales y estaban tosiendo, por lo que los especialistas del lugar decidieron realizarle pruebas a ambos, considerando la pandemia y lo que descubrieron fue totalmente nuevo para ellos.

Los resultados de los dos primates confirmaron este lunes que ambos están infectados de COVID-19.

Members of our gorilla troop tested positive for SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. Aside from some congestion and coughing, the gorillas are doing well and we are hopeful for a full recovery. Read the full update: https://t.co/HIezWKBFxG pic.twitter.com/MAkPYPzxWP

